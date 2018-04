Spaßbäder

Ich bin in einem Haus mit Pool aufgewachsen. Bitte verurteilen Sie mich nicht gleich. Glauben Sie mir, es war nicht immer einfach. Jede unerlaubte Party von der 7. bis zur 13. Klasse fand bei uns statt – darüber wurde gar nicht diskutiert. Natürlich artete das Ganze regelmäßig aus. Nie werde ich den Ärger vergessen, den ich mir eingehandelt habe, nachdem mein Vater zwei Champagnerkorken, zehn Bierflaschen und eine weiße Unterhose aus dem Pool fischen musste.

Zugegeben, so ein privater Pool hat auch seine Vorteile. Ich konnte schwimmen gehen, wann immer mir danach war, mit eigenem Kühlschrank und endlosem Handtuchvorrat in Reichweite, und wenn Mama besonders gut gelaunt war, bekamen wir Snacks auch mal direkt am Pool serviert. Ein öffentliches Schwimmbad zu besuchen? Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Bis ich elf wurde und Mario di Marco mich zum Kindergeburtstag einlud – ins Spaßbad Villingen-Schwenningen. Ich weiß noch, wie ich aus der Umkleidekabine in die Halle rannte, meine beste Freundin Lilly neben mir: Aus allen Ecken hallte Kindergeschrei, auf dem Weg zur großen Rutsche spritzte mir lauwarmes Wasser an die Beine. Wir waren besinnungslos vor purem Vergnügen und Chlorgeruch. Es war Liebe auf die erste Arschbombe – bis heute.

Nur bin ich heute leider erwachsen und kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen, als in meinem Alter noch ins Spaßbad zu gehen. Meine top drei Horror-Orte: Raucherkabinen im Flughafen, Fahrzeugverwahrstellen (Sie wissen schon, da, wo man sein abgeschlepptes Auto abholt) und auf Platz drei eben: Spaßbäder. Mit den Augen eines Erwachsenen sieht ein Spaßbad aus wie eine riesige Petrischale voll mit Fußpilz. Spielende Kinder werden zu blutrünstigen kleinen Tyrannen, schwitzende Körper kleben auf schimmeligen Saunabänken. Spaßbäder sind Gefahrenzonen, jeder Schritt auf den rutschigen Fliesen könnte einem die Beine brechen.

Deshalb gehe ich auch nicht als erwachsene Frau ins Spaßbad. Ich gehe als Kind. Sobald ich am Eingang durch die Drehtür komme, mir das Eintrittsbändchen ums Handgelenk schnalle und in die heiligen Hallen des lokalen Spaßbads schreite, bin ich wieder elf. Das ist essenziell. Spaßbäder sind sinnlose Orte – jeder Versuch, sie zu verstehen, verursacht Knoten im Hirn. Nur Kinder haben so viel Sinn für Sinnfreies. Wenn ich Spaßbäder genießen will, muss ich mich obenrum, also im Kopf, frei machen. Das ist nicht immer einfach, aber wenn ich diesen kindlichen Zustand einmal erreicht habe, gibt es nichts Schöneres. Dann tauche ich ein in eine völlig neue Welt.

Wie neulich in der Therme Erding: Ich streife durch den "Tropengarten", die Poolbar, die Saunawelt "Stonehenge", von der "Citrussauna" strömt der Duft von Zitronen ins "Elementarium", ich gehe an der "Wellenlagune" vorbei, am "Palmenstrand" wartet die Rutschenwelt "Galaxy" auf mich. Wie Alice im Wunderland rutsche ich durch einen langen Kanal. Die bunten Wände der Röhrenrutsche flimmern, während ich mit 50 Kilometern pro Stunde durch die Galaxie rausche.

Für einen kurzen Moment glaube ich, ich rutsche vielleicht bis zum Mittelpunkt eines unbekannten Planeten (das kommt davon, wenn man als Kind zu viel Jules Verne liest). Die bunten Lichter erinnern mich an einen Acid-Trip, der noch in meiner Zukunft liegt. Auf der anderen Seite des Mondes spüre ich den ersten kalten Luftzug an meinen Füßen, ein helles Licht scheint zwischen meine Zehen. Jetzt bin ich wirklich wieder elf, ein paar Meter noch, dann bin ich sechs, ich rutsche immer schneller, ich bin jetzt drei, zwei, eins, sah so der Geburtskanal aus? Meine Beine tauchen zuerst ein, dann mein Bauch, meine Brust, mein Gesicht, ich bin komplett unter Wasser, 36 Grad – willkommen in einer anderen Dimension.

Sophia Bogner mag auch Opern von Verdi, Samuel Becketts "Trilogy" und die Insta-Vape-Storys von kingtitusiii. zur Autorenseite

Einen Moment lang komplette Orientierungslosigkeit, dann öffne ich die Augen, alles ist verschwommen. Ich tauche auf, meine Nase brennt vom Chlor. Ich atme tief ein und bin berauscht vom Geruch meiner Kindheit.

Ich steige aus dem Becken, schlüpfe in meine Badelatschen und setze mich auf eine Liege. Ich rolle mich in mein Handtuch ein, esse eine Brezel und trinke Cola. Meine Freundin überlegt laut, welches Badevergnügen wir uns als Nächstes geben: In Würselen soll es eine Röhrenrutsche geben, bei der man per Wasserdruck die Rutsche hoch- und runtergetrieben wird – das ist wie Achterbahnfahren im Inneren eines Blauwals. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so sehr nach Würselen will.