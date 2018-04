Möchte man sie mit nur einer Vokabel beschreiben, dann wohl mit: Energie. Denn die scheint bei ihr grenzenlos, auch nach vier Stunden auf der Bühne bewegt sich die zierliche Frau mit den langen Haaren noch so frisch und biegsam, singt dazu mit einer solchen Hingabe, als habe die Aufführung gerade erst begonnen. Die Unfassbare, die Pionierin, die Kamikaze-Fliegerin im Auftrag der Musik – kein Wunder, dass Kritiker ihr gerne solche Formeln auf den durchtrainierten Leib schreiben. Zumal es ihr gelingt, jedem Erfolg noch einen weiteren folgen zu lassen. Genug ist nie genug, das gilt ihr als Motto und: "Ich liebe das Unberührte. Und sollte ich scheitern, ist es auch okay." Dabei ist sie längst nicht mehr in nur einer Sprache oder Disziplin zu Hause, sondern in mehreren. Sie singt, tanzt, spielt und gibt inzwischen auch gern die Chefin vom Ganzen. Ein Multitalent, das sich so radikal den Künsten verschrieben hat, dass man sich fragt, ob sie wohl überhaupt so etwas wie ein Privatleben führt. Schon mit fünf Jahren wusste sie, dass die Musik ihr Leben sein würde, als sie 20 war, komponierten Zeitgenossen erste Stücke für sie. Toronto, Den Haag, Brüssel und Tokio, viele Städte der Welt hat sie kurz gestreift und wieder verlassen, immer auf der Suche nach der nächsten Herausforderung. Wer sie auf der Bühne erlebt hat, diese so hoch konzentrierte Frau, wie sie sich mit jeder Faser von Geist und Körper in eine Rolle und ein Geschehen versenken kann, der wird die Bilder lange nicht vergessen. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 17:



Robert Gernhardt (1937 bis 2006) war Satiriker, Dichter und Zeichner. Mit F. W. Bernstein, Hans Traxler, Eckhard Henscheid u. a. gründete er die "Neue Frankfurter Schule" und ihr Organ "Titanic". Für Otto Waalkes schrieb er Gags und Drehbücher. Unvergänglich sind "Wörtersee" und das postume "Später Spagat"