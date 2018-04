"Magisches Theater. Eintritt nicht für jedermann. Nur für Verrückte" lautet die Leuchtreklame in Hermann Hesses Steppenwolf, die Zugang in das verlockende Theater verheißt, in dem man letztendlich sich selbst finden kann. Da ist es nur ein kleiner Sprung zu den "Schachverrückten", die Jahr für Jahr nach Gibraltar pilgern, um sich in der einzigartigen Atmosphäre des dortigen Schachfestivals zu verlieren und doch zutiefst bei sich und der geheimnisvollen Droge Schach anzukommen.

"Das stärkste und beliebteste Open der Welt" (so die Financial Times) hat es vor allem den Frauen angetan, nahezu ihre gesamte Weltelite sucht hier den "Kampf der Geschlechter" – im Kampf am Turnierbrett, wo Nigel Short gegen die Frohnatur Valentina Gunina aus Russland untergeht, oder auch in der "Battle of Sexes", bei der am Abend unter viel Gelächter und gutmütigem Spott eine Frauenauswahl sich bestens behauptet. Es gibt für jeden etwas, für die Weltklassespieler Lewon Aronjan und Hikaru Nakamura ebenso wie für die Amateure Hinz und Kunz.

Die Unersättlichen können morgens im "Challenger" anfangen, nachmittags im "Masters" weitermachen und ihr "Chess-as-chess-can" abends beim Blitzturnier ausklingen lassen.

Der liebenswerte Kauz Wassyl Iwantschuk alias "Tschuki" aus der Ukraine, seit Jahrzehnten in der Weltspitze, liebt Gibraltar – und wenn es einmal schiefläuft, wird der Gegner eben zu freien Blitzpartien vergattert. Mit welcher herrlichen Opferkombination konnte ihn der Inder Abhijeet Gupta als Weißer besiegen?

Lösung aus Nr. 17:



Welcher weiße Einschlag gewann schnell?



Nach dem Läuferopfer 1.Lxe6! brach das schwarze Königslager auseinander: 1...fxe6 (1...g5 2.Lxf7+! Kxf7 3.e6+! nebst 4.Lxc7) 2.Dxg6+ Kf8 3.Dxe6 Sd4 4.Lxh6+ Txh6 5.Dxh6+