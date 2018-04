Mitte März gab es das alljährliche Stelldichein der Scrabble-Elite in der Schweiz. Unter den 44 Teilnehmern des Turniers in St. Gallen fanden sich allein sechs Spieler aus den Top Ten der deutschen Rangliste. In einem spannenden und hochklassigen Finale setzte sich Ulla Trappe gegen Stefan Merx durch.



Die hier abgebildete Situation ist allerdings nicht dem Endspiel entnommen, sondern einer Vorrundenpartie – einer äußerst interessanten. Gegenüber saßen sich Günter Krämer und Timon Boerner, der uns die Konstellation zukommen ließ. Die aktuelle Nummer eins in Deutschland kommentierte die Ausgangslage so: "In einer bis dahin engen Partie (der vorletzten des Turniers, zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch Chancen aufs Finale) konnte ich kurz vor Schluss einen Bingo platzieren, der mich rund 80 Punkte in Front brachte. Da dachte ich noch, das Spiel wäre gelaufen." War es nicht, da Boerner nur die – mit einem Wert in den 60ern dotierte – zweitbeste Lösung fand. Fortsetzung folgt in der nächsten Woche.

Lösung aus Nr. 17:



Die Verbform "ich" FRONE auf C9–C13 brachte insgesamt 53 Punkte. 26 Zähler steuerte das gelegte Wort bei, 10, 9, 4 und 4 Augen gab es für FAN, OJE, NON und ET

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de