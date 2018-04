© Monja Gentschow für DIE ZEIT

Gäbe es einen Preis für die Faulfotografen-freundlichste Stadt Deutschlands, Tübingen trüge ihn mühelos davon. Sie steigen aus dem Zug, halten sich rechts, biegen links in die Karlstraße ab, schlendern weiter zur Eberhardsbrücke – schon liegt die Schönstseite der Stadt instagrammierfertig für Sie bereit. Anderswo müssten Sie für so was auf Berge kraxeln oder mit dem Tretboot an eine ganz bestimmte Stelle im Stadtparksee manövrieren. Also schnell das Pflichtfoto knipsen, das man heute von allen Unternehmungen braucht. Sieht ja auch schön aus, wie sich die pastellfarbenen Häuser eng aneinanderdrücken. Erinnert an die Bottiche in der Auslagentheke einer Eisdiele: Erdbeer, Waldmeister, Mokka.

Links unten klebt der Hölderlinturm dran, bleichgelb wie ein Reclam-Heft, das zu lange in der Sonne gelegen hat, vor Beginn der Semesterferien auf einer Parkbank vergessen. Solche Vergleiche fallen einem ein, wenn man vom Fotografierplatz in die mächtige Platanenallee schaut.

Tübingen hat keine Universität, Tübingen ist eine Universität, sagt man hier gerne. Es ist jedenfalls eine Kulisse, die Trost spendet für alle, die ihren Abschluss in Bochum oder Hamburg gemacht haben. Ein kleiner Spaziergang – und schon glaubt man sich in einer Zeit, als die Studenten noch sangen.

Dazu muss man nun allerdings doch ein bisschen klettern: Wechseln Sie die Straßenseite, und steigen Sie die Treppen hoch zum Österberg. Hier oben liegen die Häuser der Studentenverbindungen – stattliche Villen mit applizierten Erkern und Türmchen. Spazieren Sie vorbei an Stuttgardia und Franconia, und schlendern Sie dann eine Schleife entlang der Stauffenbergstraße zu Rhenania, Normannia und all den anderen -ias. Versuchen Sie – Hefte raus, unangekündigter soziologischer Praxistest! –, anhand der Äußerlichkeiten ihrer Bewohner Rückschlüsse auf den Liberalitätsgrad der jeweiligen Verbindung zu ziehen.

Steigen Sie dann wieder hinab zur Altstadt, dieses Mal nicht über die Treppen, sondern entlang der Doblerstraße. Ein Gebäude auf Ihrer linken Seite ist spektakulär mit Stacheldrahtrollen verbunkert – kein Schutz vor Einbrechern, sondern vor Ausbüxern, hier ist die Außenstelle der Rottenburger Justizvollzugsanstalt untergebracht. Gleich daneben, damals praktisch, heute makaber: die alte anatomische Abteilung der Universität, wo man die Körper verstorbener Häftlinge aufschnitt.

Am Fuß des Österbergs angekommen, halten Sie sich rechts, queren vorsichtig die Straße, um nicht von den radelnden Studentenrudeln überfahren zu werden, und spazieren über den Stadtgraben in die Nonnengasse. Hier machen Sie Pause im Café Binder, einer der schönsten gastronomischen Schneekugeln der Stadt. Das Café wurde Mitte der siebziger Jahre eröffnet, doch die gelben Plisseelampen und roten Ledersessel dürften noch aus den Sechzigern stammen. Die adrett-tantige Atmosphäre bietet den idealen Rahmen für Besuche besorgter Eltern, die Sohn oder Tochter zu mehr Fleiß beim Studium anhalten wollen. Bei jedem Binder-Besuch kann man mindestens einen dieser Bummelanten entdecken, wie er mit duldsamer Miene, Torte mümmelnd, den Sermon über sich ergehen lässt.

Nach der Kaffeepause spazieren Sie über die Lange Gasse hoch zur Stiftskirche. Dann weiter in die Münzgasse, um ein feines Beispiel für studentischen Humor zu besichtigen: An einem Studentenwohnheim ist ein Schild mit der Aufschrift "Hier kotzte Goethe" angebracht – eine Parodie auf die Gedenktafel am nahen Cotta-Haus, wo der Dichter für eine Weile einquartiert war und zum Dank in einem Brief, nun ja: abkotzte. Die Umgebung sei ja ganz hübsch, aber "die Stadt selbst ist abscheulich".

2 Stunden in Tübingen 2 Stunden in Tübingen Rost Appetit auf Schwäbisches, aber nicht genug Magenraum für einen kapitalen Rostbraten? Im "Bären" gibt es Käsespätzle, Maultaschen und anderes in Tapasgröße. Gasthaus Bären, Schmiedtorstraße 3 Most Fachwerk-Overkill und Gässchen-Beklemmung? Fliehen Sie ins Ausflugslokal Schwärzlocher Hof, und genießen Sie bei einer Mostbowle, umgurrt von Pfauen, den Blick ins Ammertal. hofgut-schwaerzloch.de

Bevor Sie das auch noch so sehen, machen Sie lieber kehrt. Sie haben ja Ihr Beweisbild im Speicher und ein Stück Kuchen im Bauch. Dazu die tröstliche Gewissheit, dass sich bis zum nächsten Besuch nichts Wesentliches verändern wird. Studienziel erreicht.