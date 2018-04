Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.



Seit 16 Jahren ist Erdoğans Regierung an der Macht, und in zwei Monaten muss sie sich erneut an der Wahlurne bewähren. Und mit ihr legt auch die 95-jährige türkische Republik eine der größten Prüfungen ihrer Geschichte ab. In anderen Demokratien mag eine Wahl bedeuten, für eine Partei zu stimmen, in der Türkei dagegen wird sie zum Votum für eine Regierungsform. Der Wähler muss sich zwischen Sultanat und parlamentarischer Demokratie entscheiden. Das Ergebnis wird wohl für lange Zeit das Schicksal der Türkei bestimmen.

Can Dündar ist Chefredakteur der Internetplattform Özgürüz. Er schreibt jetzt für uns wöchentlich über die Krise in der Türkei.

Ursprünglich sollten die Parlamentswahlen zusammen mit den Präsidentschaftswahlen im November kommenden Jahres stattfinden. Doch Erdoğan sah die Wirtschaft schwächeln, seine Partei in Umfragen zurückfallen und die Opposition aufsteigen. Und setzte daher überraschend Neuwahlen für den 24. Juni an. Damit traf er seine Gegner unvorbereitet, die sich bislang nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnten. Die eigene Kandidatur hatte er längst verkündet, ein Bündnis mit der ultranationalistischen MHP geschlossen, das Wahlgesetz modifiziert und erklärt, die Wahlen würden unter Bedingungen des Ausnahmezustands abgehalten. Vergnügt hatte er beobachtet, wie ein loyaler Unternehmer die größte Mediengruppe der Türkei übernahm. Erdoğan glaubte, sich das Wahlergebnis damit gesichert zu haben, doch er hatte nicht mit der Opposition gerechnet. Bevor ich auf Details eingehe, seien beide Seiten und die Namen vorgestellt, die wir die nächsten zwei Monate häufig hören werden.

Recep Tayyip Erdoğan: Seit 2002 an der Macht, seine Partei kam mit 34 Prozent an die Regierung und fiel, mit einer Ausnahme, seither nicht wieder unter 45 Prozent, wo sie in Umfragen auch derzeit liegt. Erdoğan braucht aber 50 + 1 Prozent. Zu diesem Zweck schloss er ein Bündnis mit der MHP, die einst sein Konkurrent war.

Devlet Bahçeli: Chef der rechtsextremen MHP. Den rasanten Niedergang seiner Partei, die 2015 noch 12 Prozent geholt hatte, versuchte er durch Nähe zu Erdoğan aufzuhalten. Er hofft, dadurch Koalitionspartner zu werden, auch wenn seine Partei die 10-Prozent-Hürde nicht überspringt.

Kemal Kılıçdaroğlu: Chef der größten Oppositionspartei CHP. Seit er 2010 den Vorsitz übernahm, verlor seine Partei zwei Referenden, drei Parlaments-, zwei Kommunal- und die Präsidentschaftswahlen. Doch er gibt nicht auf. In Umfragen liegt die Partei unter 25 Prozent, weshalb er das Bündnis mit anderen Oppositionsparteien sucht.

Meral Akşener: Der interessanteste Name bei diesen Wahlen. In den bewegten Neunzigern war sie Innenministerin. Sie kandidierte für den Vorsitz der MHP, trat dann aus und gründete die İyi Parti (Gute Partei). Sie ist nationalistisch und Mitte-rechts.

Selahattin Demirtaş: Er war Chef der als "Partei der Kurden" bekannten HDP. Als sein Stern aufging und er der HDP 13 Prozent einbrachte, zog er sich Erdoğans Zorn zu. Im November 2016 wurde er der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung bezichtigt und sitzt seither im Gefängnis, mittlerweile seit über 500 Tagen. Ihm drohen 142 Jahre Haft. Erdoğan hat die äußerst brisanten Wahlen also für einen Zeitpunkt angesetzt, an dem der Chef der zweitgrößten Oppositionspartei inhaftiert ist und der Rest der Opposition noch nicht aufgestellt. Am Wochenende ging ihm die Ruhe verloren. Die AKP wollte Akşener, die rasant an Zustimmung gewinnt, die Teilnahme an den Wahlen verwehren. Jetzt verdarb ihr die CHP unverhofft das Spiel, indem sie der İyi-Partei 15 Abgeordnete lieh. Nun verhandelt die Opposition über einen gemeinsamen Kandidaten gegen Erdoğan. Die Karten in der Politik werden neu verteilt, und die Türkei bereitet sich auf den heißesten Juni seit den Gezi-Protesten vor.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe