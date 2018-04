Drei Länder jagen noch kommerziell Wale: Norwegen, Japan und Island. Fast alle Jäger setzen Zwergwalen nach. Alle außer Kristjan Loftsson. Der isländische Fischereiunternehmer zählt zu den reichsten Männern seines Landes. Schon als Junge begleitete er die Walfangflotte seines Vaters. Die jagte Finnwale – nach den Blauwalen die zweitgrößten Tiere auf der Erde. Die Jagd auf Finnwale ist besonders umstritten; Aktivisten versenkten einst die Hälfte der Flotte. Kristjan Loftsson ist für viele Tierschützer eine Hassfigur. Als seine beiden Walfänger zuletzt zwei Sommer im Hafen blieben, wähnten die Kritiker das Ende der Finnwaljagd nahe (ZEIT Nr. 22/17). Doch in der vergangenen Woche gab Loftsson bekannt, wieder auslaufen zu wollen. Seitdem wird weltweit über seine Ankündigung diskutiert. Mal wird der Isländer als "alter reicher Mann" bezeichnet, mal – in Anlehnung an den starrköpfigen Moby-Dick-Jäger – als "Captain Ahab".

DIE ZEIT: Herr Loftsson, für viele sind Sie die Verkörperung des gewissenlosen Schlächters – jemand, der eine überholte Praxis künstlich am Leben erhält. Stört Sie das nicht?

Kristjan Loftsson: Es sind immer die gleichen Leute, die sich mit den immer gleichen Argumenten zu Wort melden. Wie eine alte Schallplatte, die einen Sprung hat. Das ist mir so was von egal. Sie dürfen nicht vergessen, dass es sich auch beim Aktivismus um ein Geschäftsmodell handelt. Diese Leute werden nicht aufhören. Wenn wir mal keine Finnwale mehr jagen, dann stürzen sie sich auf die Zwergwale. Und hören wir auch damit auf, machen sie bei der Fischerei weiter. Diese Antis sind gegen alles!

ZEIT: Da freut es Sie bestimmt, dass Sie Ihre Gegner mit der Ankündigung, wieder auf Finnwaljagd zu gehen, überrascht haben.

Loftsson: Nein, hier geht es um das Geschäft. Wir haben mit den Booten und den Verarbeitungsanlagen laufende Kosten.

ZEIT: Ihre Walfangflotte liegt seit den fünfziger Jahren im Hafen von Reykjavík, seit ein paar Jahren legen direkt daneben die Boote für die Touristen an, die zum Whalewatching hinausfahren. In welchem Zustand sind Ihre Schiffe?

Loftsson: Sie sind in bestem Zustand, alles ist bereit für die Jagd. Auch die Männer werden sofort kommen, wenn es losgeht. Walfang ist Saisonarbeit, und die Saison dauert nur hundert Tage im Sommer. Dafür nehmen sich die Leute Urlaub und heuern bei uns an.

ZEIT: Ihre Kritiker verweisen darauf, dass Wale höher entwickelt sind, teils über Sprache miteinander kommunizieren und vor allem weltweit bedroht sind – durch Klimawandel, Verschmutzung, Lärm, Fischfang und Schifffahrt.

Loftsson: Trotzdem gibt es zwischen Walfang und Fischfang keinen grundsätzlichen Unterschied. Und wer über Bedrohung sprechen will, muss sich die Zahlen vor Augen führen: Die Schätzungen, wie viele Finnwale es in der Gegend gibt, in der wir jagen, liegen bei 40.000 Tieren. Unsere Fangquote liegt bei 161.

In Island wird die Waljagd längst nicht so kontrovers diskutiert wie außerhalb der 320.000-Einwohner-Insel. Lange war das Land arm, erst in jüngerer Vergangenheit erlebte es einen beeindruckenden touristischen Aufschwung, der mittlerweile jedes Jahr mehr als zwei Millionen Besucher bringt. Nach wie vor leben die Menschen hier vor allem von den Ressourcen, die das Meer ihnen bereitstellt.

ZEIT: Wann soll es denn dieses Mal losgehen?

Loftsson: Wir hoffen, dass wir um den 10. Juni beginnen können. Wir dürfen zusätzlich zur diesjährigen Fangquote ein Fünftel der Quote des vergangenen Jahres entnehmen, die wir damals nicht in Anspruch genommen haben. So kommen wir auf ungefähr 190 Finnwale.

ZEIT: Im Durchschnitt fast zwei Tiere pro Tag.

Loftsson: Ja, ein Boot kann maximal zwei Tiere pro Trip töten. Die Schiffe müssen die Wale innerhalb von 24 Stunden zum Hafen zurückbringen, sonst beginnt das Fleisch zu vergammeln. Wir haben einen Gefrier-Kompressor an Bord, mit dem wir Meerwasser auf zwei Grad Celsius runterkühlen. Wir lassen das Blut abfließen und ersetzen es durch das kalte Wasser. So kühlen wir die Körper.

ZEIT: Wie lange dauert es, bis aus einem lebenden Wal, der im Atlantik schwimmt, ein verarbeitetes Produkt wird?

Loftsson: Wir erlegen die Tiere mit Harpunen, an deren Spitzen Sprengsätze befestigt sind. Dann kühlen wir die Körper und pumpen ihre Bäuche mit Luft auf, damit sie nicht untergehen. Schließlich binden wir sie außen an der Reling fest und schleppen sie die 70 Kilometer von den Jagdgründen in den Hafen. Dort wird der Speck abgetrennt, die Wale werden zerteilt und gekühlt. Das dauert 30 bis 40 Stunden.