Das hat gerade noch gefehlt. Nach fast zehn Jahren Dauerboom mehren sich die Anzeichen, dass die Konjunktur in Deutschland nicht mehr so gut läuft wie bisher. Die Unternehmen erhalten weniger neue Aufträge und schätzen ihre zukünftigen Geschäftsaussichten Umfragen zufolge pessimistischer ein als zu Jahresbeginn.

Ist der Aufschwung am Ende?

Gründe dafür gäbe es genug: Der Euro hat zuletzt an Wert gewonnen, das verteuert deutsche Waren im Ausland. Die Zinsen steigen, weshalb Kredite nicht mehr ganz so günstig sind. In vielen Betrieben fehlen die Fachkräfte, was zu Engpässen führt. Und dann ist da die Politik: Die lange Hängepartie bei der Regierungsbildung in Deutschland, der drohende Brexit, die Strafzölle des US-Präsidenten, die die deutsche Exportindustrie hart treffen könnten.

Es ist diese Ballung der Risiken, die der Wirtschaft das Leben schwermachen. Die Bundesbank geht bereits davon aus, dass das Wirtschaftswachstum in den ersten drei Monaten dieses Jahres "spürbar niedriger" ausgefallen sein dürfte.

Anderseits war dieser Winter für die Unternehmen auch ein ungewöhnlich harter. In der Metallindustrie wurde gestreikt, die Grippewelle legte ganze Abteilungen lahm. Umgekehrt bedeutet das: Weil jetzt nicht mehr gestreikt wird und weniger Leute krank sind, könnte das Wachstum wieder höher ausfallen.

Und es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. So steigen die Löhne, weil die Unternehmen ihren Mitarbeitern mehr Geld anbieten, damit sie nicht zur Konkurrenz wechseln. Das stützt den Konsum. Und auch falls sich einige der von der Koalition verabredeten Ausgabenprogramme – Stichwort Rente – langfristig nicht als nachhaltig erweisen, sorgen sie doch kurzfristig für mehr Wachstum.

So ist das größte Risiko für den Aufschwung im Augenblick wohl dieses: dass schon die bloße Gefahr des Handelskriegs die Unternehmen dazu veranlasst, ihre Investitionen zurückzufahren – und dass dadurch die Konjunktur ins Stocken gerät. Auch deshalb will Angela Merkel bei ihrem Besuch in Washington diese Woche Donald Trump dazu bringen, seine die angedrohte Erhebung von Zöllen schnellstmöglichst zurückzunehmen.