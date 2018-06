Sein kleiner Coup hat ihn viel Nerven und 220.000 Franken gekostet. Nun schlendert Thomas Obrist über die Matte neben seinem Einfamilienhaus, das im Kanton Aargau hoch über Villnachern direkt am Waldrand liegt. Gelb blühen die Butter- und Schlüsselblumen, die Margeriten tragen Knospen. Obrist führt die Besucherin zu seinen Schätzen: zum knorrigen wilden Birnenbaum, an dem sich ein Efeu emporrankt. "Schön", sagt er, "und eine Seltenheit, dass man eine Hedera helix in ihrer Altersform sieht." Weiter geht’s zur jungen Weide, zum wilden Kirschbaum und zu seinem Lieblingsplatz am Rand der 434 Quadratmeter großen Parzelle. Hier sitze er oft in der Dämmerung, manchmal koche er einen Risotto auf dem Gaskocher, oft schaue er aber auch einfach in die Landschaft, höre ihr zu. Manchmal sehe er Wildschweine und Füchse, einen Schwarz- und einen Rotmilan, und einmal habe er sogar einen Luchs entdeckt. "Unglaublich schön!"

Diese ungestörten Momente, diese Naturerfahrung hat Obrist diesem Streich zu verdanken, den er einzufädeln begann, als sich eines Tages ein Vermesser auf der Parzelle zu schaffen machte, um das Grundstück verkaufsbereit zu machen. "Die Freiheit, die ich hier oben habe, sie wäre weg gewesen", sagt Obrist. Das wollte er verhindern um alles in der Welt. Also tat er sich, zusammen mit seiner damaligen Frau, mit zwei Nachbarn und der Aargauer Sektion der Naturschutzorganisation Pro Natura zusammen. Zu dritt kauften sie das Land, das bereits als Bauland eingezont war und deshalb 400 Franken pro Quadratmeter kostete. Gegenseitig verpflichteten sie sich mit einem Eintrag ins Grundbuch, dass ihre jeweiligen Flächen tatsächlich unberührt bleiben.

Was für Obrist eine Herzensangelegenheit war, war für die Naturschützer eine symbolträchtige Aktion gegen die Zersiedelung.

Pro Natura ist die größte private Bodenbesitzerin in der Schweiz. Ende 2016 waren 63,9 Quadratkilometer Boden in ihrem Besitz. Meist liegen die Parzellen in Wäldern, Landwirtschaftszonen, Mooren oder im Hochgebirge. 1909 als Schweizer Bund für Naturschutz gegründet, begann der Verein bald, mithilfe von langfristigen Nutzungsverträgen schützenswerte Landschaften zu sichern. Die bekannteste ist der Aletschwald, der 1933 für 99 Jahre unter die Obhut von Pro Natura gebracht wurde.

Noch immer halten die Naturschützer, darunter viele Freiwillige, ihre Augen offen, wenn irgendwo in der Schweiz ein Stück schützenswertes Land zum Kauf steht. Oder noch besser: bevor der "Blätz" überhaupt auf den Markt kommt. Die Naturschützer kontaktieren die Grundeigentümer, melden ihr Interesse an, fragen immer wieder nach. "Da kann es auch mal vorkommen, dass es jahrelang heißt: Wenn ich eines Tages verkaufe, dann allen, aber sicher nicht euch Grünen!", sagt Urs Tester, der Chef-Landkäufer bei Pro Natura. "Plötzlich aber braucht jemand Geld – und der Kauf gelingt doch noch."

Man bezahle marktübliche Preise, sagt Tester. In der Landwirtschaftszone seien das, je nach Qualität, bis zu vier Franken pro Quadratmeter. Eingezontes Bauland, wie in Villnachern bei Thomas Obrist, kauft Pro Natura fast nie. Das sei die absolute Ausnahme, sagt Tester. Er meint damit: Für viel Geld wird hier nur wenig Land geschützt.

Im Kanton Aargau sieht man das etwas anders. "Das Beispiel muss unbedingt Schule machen", sagt Johannes Jenny. Er leitet die Pro-Natura-Sektion im Kanton. Der freisinnige Politiker hat dafür eigens einen Spartopf gegründet, den sogenannten Club 500. Einzelpersonen verpflichten sich, jedes Jahr 500 Franken zu spenden, um Landkäufe zu finanzieren. "Im Idealfall kaufen wir die Flächen, bevor sie eingezont sind", sagt Jenny. "So bekommen wir viel mehr Land für das Geld." Trotzdem plädiert er dafür, auch Bauland zu kaufen. "Wir können auf diese Weise die Flächen vor Überbauung bewahren und die Bauzone definitiv begrenzen."

70 Mitglieder zählt der Club 500. Darunter Bundesrätin Doris Leuthard und Giovanni Leonardi, der ehemalige Chef des Energiekonzerns Alpiq. Eine halbe Million Franken liegen derzeit auf dem Konto.

Das Land von Thomas Obrist grenzt an das große Naturschutzgebiet Chessler West. Lichte Föhrenwälder, große Felsblöcke, ein Bach und dazwischen ausgedehnte Magerwiesen. Die 341 Aaren, auch sie gehören Pro Natura, sind von nationaler Bedeutung. Unter anderem wachsen hier 70 Orchideen-Arten, wie der seltene und der vom Aussterben bedrohte Hummelragwurz.