Am Donnerstag vergangener Woche ging der Amerikanische Traum der Deutschen Bank zu Ende. Christian Sewing, der neue Chef, kündigte an, man wolle sich auf den europäischen Heimatmarkt konzentrieren. Es sei kein Abschied aus den USA, beteuerte er zwar. Aber es ist ein Abschied von der Ambition, an der Wall Street in der ersten Reihe mitzuspielen.

Unter Sewings Vorgängern kämpfte die Deutsche Bank zwanzig Jahre lang darum, mit amerikanischen Instituten wie Goldman Sachs oder J.P. Morgan gleichzuziehen. Nach der Finanzkrise schien das Ziel in greifbare Nähe zu rücken, bevor eine endlos scheinende Kette von Skandalen und Fehlschlägen das 148 Jahre alte Institut seinen guten Ruf und seine Solidität kosteten. Die Bank, die als Finanzier das deutsche Wirtschaftswunder anschob, wurde zum Sorgenfall. Gleich zweimal fielen die Frankfurter bei den Stresstests der US-Notenbank durch. Als Sewing vergangene Woche die Reißleine zog, hatte die Deutsche Bank für die ersten drei Monate einen Einbruch von 80 Prozent des Nettogewinns von 575 Millionen auf 120 Millionen Euro gemeldet. Der Aktienkurs ist von seinem Höchststand von 108 Euro im Mai 2007 auf 11 Euro am Montag dieser Woche gefallen.

Die Rückkehr zu den Wurzeln dürfte schwerfallen. Die Deutsche Bank hat nichts mehr gemein mit dem Institut, das einmal das Herz der Deutschland AG war. Über die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet heute im Ausland. 54 Prozent des Ertrags kommen aus dem Investmentbanking.

Als die Bank sich einst aufmachte, die angelsächsische Finanzwelt zu erobern, schien die Wandlung zum Global Player die richtige Strategie. Deutsche Konzerne waren weltweit aktiv, Deutschland begann seinen Aufstieg zum Exportweltmeister. Wichtiger noch: Wall-Street-Häuser wie Goldman Sachs, Morgan Stanley und J.P. Morgan bedrängten die Frankfurter auf deren Heimatmarkt.

Unter Führung von Hilmar Kopper ging die Bank in die Offensive. 1989 übernahm sie das Londoner Investmenthaus Morgan Grenfell. 1995 heuerte sie Edson Mitchell an. Der Amerikaner hatte zuvor das Brokerhaus Merrill Lynch zu einer Größe im Investmentbanking gemacht. Er galt als die personifizierte Wall Street – ungeduldig, überehrgeizig, immer auf der Jagd nach Gewinn.

So groß waren die Erwartungen, dass er sich fast alles erlauben konnte. Die Frankfurter zahlten ihm geschätzte 30 Millionen D-Mark jährlich, das war mehr als alle deutschen Vorstandsmitglieder der Bank zusammen verdient haben dürften. Nach einem Abschluss lud Mitchell seine ganze Abteilung in ein Luxushotel an den Lago Maggiore ein und ließ zur Unterhaltung eine Band aus Florida einfliegen. Dass er einmal mit der Concorde nach New York zum Zahnarztbesuch geflogen sei, wie das Wall Street Journal berichtete, bestritt Mitchell allerdings. Es habe sich um einen Familienbesuch gehandelt.

Nicht nur brachte Mitchell Dutzende Getreue von seinem ehemaligen Arbeitgeber mit, darunter den späteren Deutsche-Bank-Chef Anshu Jain. Er torpedierte auch die schon angekündigte Fusion mit der Dresdner Bank. Um wirklich gegen die Wall-Street-Stars antreten zu können, sollten die Frankfurter stattdessen ein amerikanisches Institut übernehmen. Die Wahl fiel auf Bankers Trust. Sie hätte nicht schlechter ausfallen können.

Als die Deutsche Bank 1999 rund zehn Milliarden Dollar für Bankers Trust bot, war es für die New Yorker Rettung in letzter Sekunde. Das Institut hatte sich mit Derivaten verspekuliert. Diese Finanzprodukte sollten Unternehmen helfen, Währungs- und Zinsrisiken abzusichern oder Steuern zu sparen. Doch Kunden wie der Waschmittelhersteller Procter & Gamble fühlten sich von Bankers Trust über den Tisch gezogen. Das führte bereits 1996 zu einem Vergleich, bei dem Bankers Trust auf Verlusten von 200 Millionen Dollar sitzen blieb. Das störte die Käufer aus Frankfurt nicht.