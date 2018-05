Frech ist er immer noch: Am Ende seines neuen Buches dankt Hans Magnus Enzensberger den "vielen ungenannten und vielzüngigen Mithelfern der Wikipedia", was dann fast nach einem zeitgemäß kollektiven Projekt klingt. Wobei das Wort "zeitgemäß" für den Alles-als-Erster-Erspürer Enzensberger auch im Alter von 88 Jahren schon wie eine unpassende Behäbigkeit klingt. Jetzt hat also sein Spürsinn eine Porträtsammlung von "Überlebenskünstlern" hervorgebracht, wie er seine "99 literarischen Vignetten aus dem 20. Jahrhundert" nennt. Enzensberger verbindet hier drei seiner typischen Neigungen: Er schaut auf Lebensläufe, diesmal von Schriftstellern – seine biografische Leidenschaft kennen wir seit Jahrzehnten, ob er nun Diderot, Alexander von Humboldt oder die Familie Hammerstein ins Visier nahm. Die Porträts sind vignettenhaft kurz, zwei bis vier Seiten – zu viele Worte sind ihm von jeher ein Gräuel. Und drittens erzählt er von Autoren aus aller Welt, von Kertész, Benn, Pound oder Feuchtwanger, aber auch von kaum Bekannten wie Abe Kōbō oder Julian Tuwim – es ist Enzensbergers weltbürgerliche Galerie.

Darin herrscht ein salopper, manchmal läppischer Ton; verehrt wird hier selten, allenfalls distanziert beobachtet und dann etwas in lockerer Fingerübung als vorläufige, sehr subjektive Skizze hingeworfen. Das kann sehr witzig sein. "Er gehört zu den überschätztesten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Das liegt nicht nur daran, dass er ziemlich dumm war. Er hat sich leider der Lektüre hingegeben und seine Lesefrüchte zu einem Eintopf verrührt, der selbst dem stärksten Magen übel aufstoßen würde." Anders als dieser Henry Miller ist sein Porträtist ja ziemlich klug, daher ergeben dessen Lesefrüchte leichte cuisine. Und man kann autobiografischen Spuren folgen, denn viele seiner 99 Kollegen hat Enzensberger noch persönlich erlebt: Auf Heiner Müller sprach er in New York einen Toast als "führenden Sado-Marxisten", er war dabei, als Sartre im Kreml wodkatrunken zusammenbrach; Peter Weiss empfahl er am Flughafen Marx’ Frühschriften: "Ich konnte ja nicht wissen, was ich damit angerichtet hatte."

Zentral aber ist Enzensbergers Entdeckung des Prinzips Überleben bei so vielen Autoren: Denn in jenem bedrohlichen Jahrhundert lauerten überall Tod und Vernichtung, Vergessen, mindestens Depression. Seine Kandidaten setzen bewusst oder unbewusst irgendetwas dagegen, mal heroisch, oft ziemlich unheroisch. Im Vorwort heißt es: "Das ist doch alles lange her, werden Jüngere sagen. Wirklich? Sind Anpassung, glückliche Zufälle, Kompromisse und mehrdeutige Entscheidungen von vorgestern? Kann man nichts von ihnen lernen?" Die Antwort ist ein souveränes, aus dieser Hand kaum erwartbar weises Spätwerk, das die Nummer 100 dieses Reigens hier arrangiert hat. Sein alter Spürsinn funktioniert eben immer noch: Hans Magnus Enzensberger beweist, dass das 20. Jahrhundert längst nicht auserzählt ist.

Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler. 99 literarische Vignetten aus dem 20. Jahrhundert; Suhrkamp Verlag, Berlin 2018; 367 S., 24,– €