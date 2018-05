Von den 17.400 Einkommensmillionären in Deutschland wohnen 2.047 in Oberbayern. Ungefähr 1.000 von ihnen sind katholisch. Das Erzbistum München und Freising nimmt von jedem von ihnen im Jahr mehr als 100.000 Euro Kirchensteuer ein. Fußballspieler des FC Bayern, Vorstände von Allianz, BMW und Siemens, Vermögensverwalter und Privatiers heben die Kirchensteuereinkünfte auf 590 Millionen Euro pro Jahr. Das sind 343 Euro pro Kopf. Das Bistum Görlitz nimmt die Hälfte ein, 165 Euro pro Kopf. Dort leben zwar 30.000 Katholiken, davon sind aber 5.000 Polen, die in ihrer Heimat arbeiten, dazu kommen überdurchschnittlich viele Rentner, die wenig oder gar keine Steuer zahlen. Viele Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. Der Bischof muss trotzdem die Seelsorge von Eisenhüttenstadt bis Cottbus sicherstellen.

Wo die Kirchenmitglieder Geld haben, dort hat auch die Kirche Geld. So einfach geht die Rechnung in Deutschland, denn die Kirchensteuer ist die weitaus wichtigste Finanzierungsquelle der 27 katholischen Bistümer. Das Erzbistum München und Freising belegt den ersten Platz bei den Einnahmen. Das Bistum Limburg, zu dem auch die Stadt Frankfurt am Main und der Hochtaunuskreis mit seinen solventen Bankern gehören, steht mit 326 Euro an zweiter Stelle. Das Erzbistum Köln mit dem rheinischen Geldadel in Meerbusch, Düsseldorf und Ratingen steht mit 316 Euro an dritter. Die geringste Kirchensteuer pro Kopf nehmen die ostdeutschen Diaspora-Bistümer ein: Görlitz (166 Euro), Erfurt (184 Euro) und Magdeburg (186 Euro).

Dennoch erscheint in unserer Deutschland-Grafik ausgerechnet das Erzbistum Berlin als das einkommensstärkste Bistum: Es hat zwar nur 262 Euro Kirchensteuereinnahmen pro Katholik und Jahr, aber 580 Euro Gesamteinkünfte. Warum? Weil es hohe staatliche Zuschüsse bekommt und diese auch ausweist. Hamburg, mit einem ähnlich geringen Prozentsatz an Katholiken und genauso vielen katholischen Schulen, tut das nicht. Dies ist nur ein Beispiel dafür, warum man so schwer feststellen kann, ob ein Bistum wirklich reich oder arm ist. Und deshalb gibt es bislang auch keinen Finanzausgleich zwischen den Bistümern. Leider!

Wunderbar wäre ein katholischer Soli nach dem Vorbild des Länderfinanzausgleichs. Doch dafür müssten drei Voraussetzungen erfüllt sein: ein transparentes und einheitliches Rechnungswesen, das Schwachstellen aufzeigt und Benchmarking zulässt; die Überzeugung der Geber, dass sich die Nehmer keine Extravaganzen leisten, die die Geber sich versagen; Vertrauen untereinander. An alldem fehlt es. Am Geld aber fehlt es nicht.

Wenn die Bistümer, wie die Bundesländer beim Finanzausgleich, nur drei Prozent der Kirchensteuer einbrächten, stünden 200 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Klacks für reiche, eine riesige Hilfe für arme Bistümer. Einige Bischöfe wirtschaften bereits transparent. Es wird Zeit, dass die anderen nachziehen. Erst dann lässt sich ausrechnen, wer wie reich und wie arm ist. Erst dann kann ein Soli gerecht erhoben und verteilt werden.