Im College in den USA lernte ich meine Freundin Nora kennen. Ich bewunderte sie sehr. Sie war so cool, so unangepasst, zog sich höchst seltsam an und kannte Dinge, die mir exotisch und absolut fantastisch erschienen. Sie benutzte ausschließlich eine Seife in einer Plastikflasche, die Dr. Bronner’s Magic Soap hieß und mit der sie nicht nur duschte, sondern sich auch die Zähne putzte, Haare, Geschirr und Wäsche wusch oder die sie auf Insektenstiche tupfte. Sie wurde nicht müde, diese Universalseife als Wunder zu preisen, und bald verwendete auch ich sie. Sie wurde 1858 von einem Deutschen in Heilbronn erfunden. Emanuel Heilbronner, der studierte Nachfahre, floh vor den Nazis nach Amerika, seine Eltern zögerten, blieben in Deutschland und wurden umgebracht. Das Letzte, was Emanuel von ihnen hörte, stand auf einer Postkarte: "Du hattest recht. Dein Dich liebender Vater".

In den USA erfand Emanuel Heilbronner für sich eine ganz eigene Philosophie des Weltfriedens, die er "All-One-God-Faith" nannte und in langen Traktaten auf seine Seifenflaschen druckte. Wieder und wieder las ich sie unter der Dusche und wurde nie schlau draus. Ein moralisches Abc, das seine Quellen aus der jüdisch-christlichen Religion, aber auch von Rudyard Kipling und Mark Spitz bezog. "ALL-ONE OR NONE! ALL-ONE! "LISTEN CHILDREN ETERNAL FATHER ETERNALLY ONE!" EXCEPTIONS ETERNALLY? ABSOLUTE NONE!"

Doris Dörrie, 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

Heilbronner nannte sich nun Bronner und außerdem Rabbi und Doktor und wanderte für seine Ideen abwechselnd in den Knast und in die Psychiatrie, bis die Hippies in den sechziger Jahren seine Seife entdeckten. Kein Hippie ohne Dr. Bronner’s Magic Soap. Sie roch stark nach Pfefferminze und brannte wie Feuer, wenn man sie nicht stark verdünnte. Deshalb reichte sie ewig, und alles, alles roch nach ihr. Haare, Wäsche, Geschirr. Und meine Freundin. Als ich nicht mehr in Amerika wohnte, sondern nur noch ab und an zu Besuch kam, schleppte ich jedes Mal eine Flasche Dr. Bronner’s Magic Soap mit nach Hause, an der ich dann daheim voller Sehnsucht roch und konnte sofort die verquatschten Tage mit meiner Freundin heraufbeschwören, ihre Wohnung in SoHo mit der Badewanne mitten im Zimmer, in der immer eine von uns beiden saß und sich mit der Magic Soap wusch, während die andere daneben auf dem Herd kochte.

Meine Freundin ist vor einem Jahr gestorben. Immer noch habe ich eine Flasche Dr. Bronner’s im Schrank. Und ab und zu öffne ich sie und rieche daran. Und da ist meine Freundin dann. Hey, how is it going? , fragt sie. Hang in there, okay? Okay. – Inzwischen gibt es die Seife auch bei uns.