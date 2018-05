Ein Stück Wildnis zerstören? Geht ganz schnell. Man braucht vielleicht ein paar Motorsägen oder einen Bebauungsplan oder einen Staudamm oder einfach nur Dünger. So etwas passiert Hunderte von Male, überall auf der Welt, täglich.

Ein Stück Wildnis schaffen? Noch dazu in einem der am höchsten entwickelten und am dichtesten besiedelten Länder Europas? Dieser Versuch ist bislang nur ein Mal unternommen worden, in den Niederlanden. Das Gebiet Oostvaardersplassen liegt nicht weit von Amsterdam entfernt. Dort trennt ein Zaun die verordnete Wildnis von Straßen, Feldern und Bahnlinien, dahinter leben Rothirsche, Heckrinder und Konik-Ponys. Leben, das hieß in den vergangenen Wochen allerdings auch: sterben.

Denn die milden Winter der vergangenen Jahre haben die Populationen stark wachsen lassen – offenbar auf Höhen, die zu viel für Oostvaardersplassen sind. Hirsche schälten die Rinde von den Bäumen, Rinder und Ponys konnten nicht ausreichend Gras fressen – und verendeten. Natur kann grausam sein, aber das wollen wir nicht wissen. Gegen Fernsehbilder vom Sterben in Oostvaardersplassen regte sich heftiger Protest.

Mal wieder. Das Projekt ist umstritten seit dem Tag, an dem es ins Leben gerufen wurde. Denn obwohl die 5600 Hektar beachtlich sind – Platz für ein Wolfsrudel bieten sie nicht. So sind Wetter, Klima oder Krankheiten die einzigen Kräfte der Populationskontrolle, denn die staatliche Forstverwaltung will von Gewehren nicht Gebrauch machen: Wildnis reguliere sich selbst, argumentiert sie – und wird deshalb heftig angegriffen. Zuletzt musste sie sich dem Druck der Kritiker trotzdem beugen.

Die Tiere, die mit dem Nahrungsmangel nicht umgehen können, sterben. Eine Allianz aus Tierrechtsaktivisten, Jägern und Pferdebesitzern hat deshalb heimlich Heu über den Zaun geworfen, um den Tieren mehr Nahrung anzubieten. Die Verwaltung habe schließlich eine Fürsorgepflicht, der sie nicht nachkomme.

Oostvaardersplassen zeigt, wie schwierig es ist, ein Bild von ökologischen Kreisläufen zu vermitteln, und wie stark der Drang ist, menschliche Maßstäbe anzulegen. Natürlich ist es nicht schön, das Sterben eines Rothirschs zu beobachten. Doch für Hunderte von Arten von aasfressenden Käfern, Würmern, Vögeln und Fliegen bedeutet es Leben. Natur ihren eigenen Regeln zu überlassen heißt auch, Sterben zuzulassen.

Wir Menschen verstecken die hässlichen Folgen unseres zivilisierten Wohlstands hinter Schlachthaustüren oder akzeptieren sie in Form gerodeter Regenwälder und sich ausbreitender Wüsten. Dann lässt sich leicht so tun, als sei das Schicksal eines einzelnen Tieres eine wichtige Größe in ökologischen Zusammenhängen. Doch unsere Menschenregeln gelten in der Natur nicht – Wildnis ist nicht human.

Wäre sie es doch, dann wäre sie etwas Künstliches – ein Zoo.