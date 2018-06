© Petra Bahr

Nicht mal die Störche gehen. Jahr für Jahr sitzt dasselbe Paar hoch oben auf dem Turm, sorgt für den Nachwuchs oder schaut dem Treiben im Dorf zu. Unter ihnen die Turmfalken, die Spatzen und die Mauersegler. So wird es schon seit Jahrhunderten sein.

888 Jahre ist die Kirche in Idensen alt. Sie ragt in die Vorvergangenheit, in der zwar vieles anders, aber nichts besser war. Innen kunstvoll ausgemalt mit Comicstrips der Zeit: Szenen aus der Bibel, wie sie die Kirchenmaler vor einem knappen Jahrtausend verstanden haben. Zur gleichen Zeit entsteht eine fast identische Kirche irgendwo im Burgund. Das war Europa. Ein feines Netz von Straßen und holprigen Wegen, mit Kirchen wie dieser als Knotenpunkten. Überall im Land stehen sie, bewacht vom Denkmalschutz, geöffnet für Fahrradtouristen und seit ein paar Jahren auch für moderne Pilger, die auf den Spuren der Vorfahren laufen, mit besseren Wanderschuhen und anderen Fragen. Die Kirche steht im Dorf, das einzig unveränderliche, wie es scheint, musealisiertes Christentum zum Schaudern bei kleinen Erhabenheitsgefühlen auf der Strecke. Doch diese Kirchen sind vitaler, als sie aussehen. Das merkt man, wenn die Leute erzählen. Das ist immer noch ihre Kirche, ihr Ort fürs Nichtmehrweiterwissen und für den Tag des Glücks, geostet in Richtung Hoffnung.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

Die Kirche im Dorf ist umstritten. Darf man das? Eine Hip-Hop-Nacht nach Tagen alter Musik? Ein Kinderpicknick auf der Wiese, wo sonst Menschen mit halben Brillen fachsimpeln? Oft genug ist der Kirche schon eine düstere Zukunft prophezeit worden, von Fremden und den eigenen Leuten. Manchmal stelle ich mir vor, Gotteshäuschen wie dieses hätten nicht nur ein Gedächtnis, sondern auch eine Sprache, mit der sie ein wenig plaudern könnten. Wie es die Aufgeregtheiten wohl kommentierte? Welche Zitate von vor langer Zeit ihm dazu einfielen? Vielleicht gut, dass es schweigt.

In Idensen hat sich der Auftraggeber der kleinen Kirche mit dem Namen Sigwart in einem Deckenbild verewigt, und das gleich zweimal. Einmal sitzt er im Himmel, einmal in der Hölle. Nicht sehr siegesgewiss. In dieser Zerrissenheit hat vor 900 Jahren ein Christ gelebt. Eine andere Zerrissenheit, eine andere Not, aber in Spannung lebte auch er. Mich tröstet dieses Bild und alle die Menschen des Ortes, die dieses Bild als ihr Spiegelbild erkennen. Was sind schon 888 Jahre im Horizont des Unendlichen?