NAME NACHRICHT DATUM STUNDE MINUTE SEKUNDE Mima Sag mal, hast du eigentlich so etwas wie eine "Mentooorin"? 08.05.2018 11 1 0 Pia Mentoooorin? Wie du das schreibst, klingt das wie ein ganz außergewöhnliches Maschinenteil. 08.05.2018 11 2 0 Mima Also eine ältere Ansprechperson, die du in Karrieredingen befragst, meine ich. Heißt doch so?! 08.05.2018 11 3 0 Pia Ja, klar, hab ich. Viele! 08.05.2018 11 4 0 Mima Erstaunlich. Vorhin kam hier so ein Herzchen vorbei. Schlägt die blauen Augen auf und fragt, ob ich ihre "Mentorin" sein wolle. Wir könnten zusammen einen Drink nehmen und eine Art Agenda aufstellen für sie, meinte sie. 08.05.2018 11 5 0 Pia Ja und? Ist doch gut. Vielleicht bist du doch noch nicht auf dem Abstellgleis. 08.05.2018 11 6 0 Mima Also, ich helfe der jungen Kollegin ja gern. Fast jeder, ist ja klar. Aber was soll denn diese Formalität? Mir schien, die wollte einen Vertrag mit mir abschließen oder so. 08.05.2018 11 7 0 Pia Aahh – ist dir zu viel Sheryl-Sandberg-Bohei? 08.05.2018 11 8 0 Mima Ja 🙄, dieser Umgang von Frauen miteinander ist sehr anders geworden, als ich es selbst erlebt habe. 08.05.2018 11 9 0 Pia Oma erzählt vom Krieg 🎊 08.05.2018 11 10 0 Mima Marion Dönhoff, unsere legendäre Herausgeberin, hätte gar nicht gewusst, was gemeint sein könnte, dass sie als Role-Model gezielt Frauen fördern sollte. Damit ein paar mehr Frauen Jobs in der Chefetage erobern. Dass es da ein paar Probleme geben könnte, hätte sie überrascht, sie selbst hatte ja keine, bingo! 08.05.2018 11 11 0 Pia Die ersten Hipster wussten ja auch nicht, dass sie Hipster sind. Und die ersten Influencer hatten keine Ahnung vom Influencen. Und Marion Dönhoff wusste halt nichts über das Regelwerk für Badass- Women. Also für Powerfrauen, meine ich, falls du das noch nie gehört hast ... 08.05.2018 11 12 0 Mima Das Regelwerk für Badass- Women – interessant. Als du neulich über dieses sehr erfolgreiche, attraktive New Yorker Start-up-Girl hergezogen hast, war das also regelkonform? 08.05.2018 11 13 0 Pia Hmmpf 😳 Nee, war es nicht. Das war Neid-Blabla. 08.05.2018 11 14 0 Mima Sind wir ja leider alle nicht ganz frei von. 08.05.2018 11 15 0 Pia Bekenntnisse?! 08.05.2018 11 16 0 Mima Ganz schlimm. Im Fitness-Studio kommt mein schlechtester Charakter zum Vorschein. Guck ich mir die anderen Frauen an und sehe jüngere, die unbeweglich sind wie Walfische, also längst nicht so fit wie ich, dann hüpfe ich so was von fröhlich nach Haus. 08.05.2018 11 17 0 Pia #Biiiiiiitch! 08.05.2018 11 18 0 Mima 😌 08.05.2018 11 19 0 Pia Aber ist schon ein bisschen kompliziert, oder? 08.05.2018 11 20 0 Mima Was denn? 08.05.2018 11 21 0 Pia Eigentlich gönne ich (fast) allen alles, peace und love, glaube nicht, man / frau können sich irgendwas wegschnappen ... 08.05.2018 11 22 0 Mima AAAABER? 08.05.2018 11 23 0 Pia Aaaaaaber: manchmal entblättert sich die kleingeistige Bitch auch in mir, und es macht sich eine fiese Zufriedenheit breit, wenn ich höre, dass irgendeine Frau, die supergut aussieht UND supererfolgreich ist, doch operierte Brüste hat und sich bei irgendeiner Party massiv danebenbenommen hat. 08.05.2018 11 24 0 Mima Jahrtausendealte Reaktionsmuster sind nicht innerhalb von drei Dekaden auf den Misthaufen der Menschheitsgeschichte abzuladen ... 08.05.2018 11 25 0 Pia Ja, scheiße. Gibt es das auch zwischen Mutter und Tochter? Dass dein missgünstiges Stammhirn denkt, ich könnte dir etwas wegnehmen? 08.05.2018 11 26 0 Mima Schwierige Frage. Mir fällt gerade ein: Ich erinnere mich, dass ich dich mal besucht habe, als du noch in diesem riesigen Newsroom gearbeitet hast. Da war das Verhältnis Männer/Frauen in etwa 80 : 20 – stimmt’s? 08.05.2018 11 27 0 Pia Joaa, so etwa. Hat sich aber geändert. 08.05.2018 11 28 0 Mima Ich sehe noch, wie ich da hinter dir hergewackelt bin bis zu deinem Platz sehr weit hinten links. 08.05.2018 11 29 0 Pia JA, in der hintersten Ecke. 08.05.2018 11 30 0 Mima Ach was. Die Kerle guckten alle so=Boah, da kommt diese Pia ... Ich glaube, ich fand deinen Rock auch etwas zu kurz. Das war jedenfalls sehr ambivalent für mich. Einerseits war ich rotzstolz=Ha! Meine Tochter! Andererseits auch wehmütig, weil ich spürte, du profitierst von deinem Fohlen-Bonus, und schneller, als du glaubst, ist der Bonus verbraucht. 08.05.2018 11 31 0 Pia Aaaalso Mima, ich hoffe, du hast genug Vertrauen in mich, nicht zu glauben, ich sei von irgendeinem Fohlen-Bonus abhängig. Um den auszuschlachten, bin ich doch eh zu schlunzig – your words! 08.05.2018 11 32 0 Mima Ah ja, Gott sei Dank. 08.05.2018 11 33 0 Pia Und zweitens kannst DU mich ja als MEINE Mentorin auf deinen letzten berufstätigen Metern noch mal richtig mit Ratschlägen zuballern, um künftiges Auf-die-Nase-Fliegen zu vermeiden. 08.05.2018 11 34 0 Mima Ich – deine Mentooorin?! Ich glaube, diesen Chichi mach ich nicht mehr mit. 08.05.2018 11 35 0