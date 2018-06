Lösen Sie das aktuelle Rätsel online



Waagerecht:

6 Erst recht gepriesen, gebricht es nicht am Willen zum Chillen 9 Die innere Stimme, die uns nie vom Miteinander predigt 15 Bleibt an ihrem Ohr, liefert in die Ferne fort und fort 17 Fachfremdes Werk, das Nikolaus, dem Himmelsmechaniker, am Herzen liegt 20 Ein Vorderer in den Reihen der Dardaner, ein Wichtiger in imperialen Ahnentafeln 21 Wo die Havel zum See wird 22 Ein Mann mit einer Überzeugung ist stärker als 99 Leute mit ... (John St. Mill) 23 Ein Eingreifen an der Quelle für besseren Sprachfluss 24 Helferin beim Hinterlassen schriftlicher Spuren 26 Ermessen heißt oft so, Brillanten seltener 27 Man muss auf seinen eigenen ... stolz sein und den der anderen achten können (Sully Prudhomme) 29 Gibt’s nicht haufenweise im Ameisenreich 32 Mit frischfruchtiger neben traubenbasierter Note nach Gusto der Durstigen 35 An ihr die recht nördlichen berebten Südhänge 36 Bekommt liebsten Liebesbrief von Tatjana, von Puschkin verfasst 37 Vielleicht kommt man mit ... vorwärts, wenn man sie nicht 7 senkrecht kann, die 3 senkrecht 39 Steinigster Schneckenvorname 41 Linksrheinische Heimat im Namen der Malmschale 42 Die ... gehorchen nicht der Logik, sondern die Logik gehorcht den ... (O. v. Leixner) 43 Zu erblicken bei guter Nordsicht von Allernordstdeutschland aus 44 Blüht Boxern nicht im Frühling bloß 45 Vorgestellt von der Borussia in Berlin



Senkrecht:



1 Werden ziemlich häufig erwähnt, wo man’s vergleichsweise auf die Spitze treibt 2 Sprichwörtlich: ... regieren macht guten Frieden 3 Unter Mondes bleicher Sichel, wenn wer von Capris Sonne singt 4 Am Ende gegeben, so will es der Auf-Brauch 5 Eine liefert Schätze, eine hilft beim Schriftliche-Worte-Machen 6 Geheimniskenner 7 Volksmunds Folgerung: Wer ... will, muss auch Wind machen 8 Wie das Blaulicht zum Einsatzort kommt 10 Im besten Sinne Besserwisser 11 Vorm Bürowerker oft – und sinnig im Dunkeln insbesondere 12 Nobeldomizils weibliche Hälfte 13 Angesteuert wegen Dovers Klippen oder Canterburys Kathedrale 14 Sandliebe mag uns an den Strand locken, sie andererseits ins Wasser 16 Sololebensprinzip oder bloß Fall von ringlich minderdringlichem Denken 18 Die Größte im größten Staat fernsüdlichen Bundes 19 In Sacramento eingestreut: liegt hinterm Berge hinter der Grenze 25 In Mitteleuropas Zeitzone das einwohnerstärkste Land 27 Spielt eine Aufrollrolle insbesondere an Bord 28 Immer gemein gemeint, glaubt mancher sich als Antwort schuldig 29 Volksmunds Ermunterung: Hast du ..., so brauche sie 30 Erhellendes Beispiel für aus der Luft gegriffenen Wertstoff 31 Nicht wirklich runde Runde, z. B. von Jerusalem bis Rom 33 Höchster Breiten Hufspurentreter 34 Wässerchen wie gedehntes Klagen, zwei wären schon Grenzstadt? 36 Der greift nach Fisch, die schleicht sich an Maus an 38 Winter-Nachruf, volksliederlich 40 Den schaut Steilwandkletterer ziemlich schief an 41 Fremde Personen, mit Orca im Mittelmeer erblickt

Lösung von Nr. 2431 (ZEITmagazin Nr. 19/2018):

Waagerecht 7 TASTATUR 12 THRAKER 16 FANTASY 17 MARSALA, Sizilien und Marsala(-wein) 20 WACH 21 DACAPO 22 Cl. Brentano, "Zu BACHARACH am Rheine" (Lore Lay) 23 BUSCH 24 GERECHTIGKEIT 26 SCHOEN 27 ANKURBELN 31 SCHENGEN, Luxemburg 33 ASBEST 35 ALF in Norm-alf-amilie 36 HEL 37 ANWALT 39 EILANDE 40 FEINDE 41 INTERNAT 42 GARN 43 BIERGAERTEN 44 Porzellan: SELB



Senkrecht 1 "Band-Scheibe" und BANDSCHEIBE 2 Königshaus WASA 3 HUMOR 4 STRACKS 5 DRAHThaardackel 6 NEWA, Sankt Petersburg 7 TAEUSCHEN 8 STACHELN 9 TACHONADEL 10 TYPEN, "Männer" und Schreibmaschinentypen 11 RABEN 13 KARG 14 RACE = Rennen (engl.) 15 SCHILLER-straße, Monopoly 18 Franz SCHUBERT, Liederzyklus "Die schöne Müllerin" 19 (Brot-)LAIB 24 GEGNER 25 klingen und die KLINGEN 27 ANANAS 28 REINE = Königin (franz.) 29 ETATS 30 Rafael NADAL 32 EWIG 33 ALT(-stimme) 34 SLANG 38 TERZ