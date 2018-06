Das Verhältnis zwischen den Religionen gilt gemeinhin als angespannt. Extremistische islamische Gruppen werfen dem christlich geprägten Westen vor, seine Kreuzfahrermentalität nie abgelegt zu haben. Radikale Christen und Juden halten ihre Überzeugung für die einzig selig machende. Für den Marburger Religionslehrer Holger Speier war das der Anlass, die Friedensressourcen der verschiedenen Religionen auszuloten, um aus dieser Hassspirale auszubrechen.In den Kaufmännischen Schulen Marburg startete er 2015/2016 deshalb ein Unterrichtsprojekt.

Die Schülerinnen und Schüler seiner Klassen führten Interviews mit Christen, Muslimen und Juden, mit Hinduisten und Buddhisten. Selbst Anhänger des Daoismus, Schintoismus und Bahaismus wurden befragt. Die Schüler paukten überdies die Geschichte der Religionen, lasen einige Grundlagentexte. Am Ende des Unterrichtsprojekts brachten sie ihre eigenen Einschätzungen über die Friedenspotenziale der verschiedenen Glaubensrichtungen zu Papier.

Speier publizierte die 50 besten Beiträge in einem Sammelband unter dem Titel: "Gott heißt Versöhnung". Dass diese Veröffentlichung bereits ein bedeutender Schritt der Annäherung zwischen den in Marburg agierenden Religionsgemeinschaften war, zeigte sich allein schon daran, dass Lutheraner und Katholiken, Muslime und Juden, Buddhisten und Evangelikale allesamt das Buchprojekt einhellig finanziell sponserten. Der Erfolg ermunterte den Pädagogen zu einem weiteren Buch, in dem nun 90 Mitglieder der unterschiedlichsten Marburger Religionsgemeinschaften Auskunft über ihre Friedensidee geben. Der Titel: "Gott heißt Versöhnung. Marburger Religionsgemeinschaften für den Frieden".

An diesen Texten beeindruckt die entspannte Art, mit der die Gemeinschaften einander ihre Wertschätzung versichern. Das Überraschendste an den Beiträgen ist jedoch: Es sind ausgerechnet die Religionsgemeinschaften, die oft deeskalierend und friedensstiftend in spannungsgeladenen politischen Konflikten wirken und zwischen den Bevölkerungsgruppen und sogar ganzen Völkern vermitteln können. Das widerspricht den gängigen Vorurteilen. Damit kommt den Religionsgemeinschaften als konstruktive Kraft eine zentrale politische Rolle zu.

Ob noch ein drittes Projekt zustande kommt, hängt von der Finanzierung ab. Marburg bietet offenbar dafür den richtigen Boden – schon länger. Die dortige Philipps-Universität bietet etwa einen interdisziplinären Bachelor- und Master-Studiengang im Fach "Friedens- und Konfliktforschung" an. Wir erinnern uns: Den "Master of War" hat Bob Dylan bereits in seinem Song-Klassiker verewigt. Ein Master im Fach Frieden wurde nie dringender gebraucht.

Haben Sie von einer ungewöhnlichen Idee in Ihrer Gemeinde gehört? Bitte schreiben Sie an redaktion@christundwelt.de.