DIE ZEIT: Herr Martens, Sie haben herausgefunden, dass ostdeutsche Firmenchefs größere Kapitalisten sind als westdeutsche. Wie kommt das?

Bernd Martens: Na ja, die Firmenchefs aus dem Osten sind meist weniger wohlhabend als ihre westdeutschen Kollegen – daher sind sie, rein ökonomisch, natürlich nicht die größeren Kapitalisten. Aber sie denken kapitalistischer, marktradikaler. Das heißt: Sie stimmen neoliberalen Aussagen häufiger zu.

ZEIT: Welche Aussagen sind das zum Beispiel?

Martens: "Ziel eines jeden Unternehmens muss es sein, maximalen Profit zu machen." Oder: "Freies Unternehmertum und soziale Gerechtigkeit schließen sich aus." Solche und viele weitere Aussagen haben wir Firmenchefs aus Ost und West vorgelegt und sie gefragt, ob und wie stark sie ihnen zustimmen. Das Erstaunliche für uns war, dass die Ostdeutschen eher zu den Konkurrenzkapitalisten zählen – so haben wir das genannt. Sie wollen so wenig staatliche Regulierung wie möglich. In Westdeutschland hingegen fanden wir häufiger soziale Marktwirtschaftler – die etwa mit der Existenz von Betriebsräten eher keine Probleme haben.

ZEIT: Wie sind diese Ergebnisse zu erklären?

Martens: Lassen Sie mich versuchen, es mit einem Vergleich zu erläutern. In den Religionswissenschaften ist von sogenannten Proselyten die Rede: Das sind Menschen, die spät zum Glauben gekommen sind – sich dann aber umso strenger an religiöse Regeln halten. Da sehe ich Parallelen: Auch ostdeutsche Unternehmer sind logischerweise spät zum Kapitalismus gekommen, haben dafür aber umso bereitwilliger dessen Regeln akzeptiert. Sie sehen Gewerkschaften eher als Hemmnis oder gar als bedrohlich, während westdeutsche Firmenchefs – die mit sozialer Marktwirtschaft aufgewachsen sind – schon wissen, dass sie im Wettbewerb bestehen können, auch wenn sie betriebliche Mitbestimmung zulassen.

ZEIT: Bleibt es nicht dennoch paradox, dass Ostdeutsche – denen im Marxismus-Unterricht erzählt wurde, wie grausam Kapitalisten seien – nun dem Kapitalisten-Klischee so nahekommen?

Bernd Martens, 63, Soziologe, hat an den Unis in Halle und Jena geforscht.

Martens: Über Marx habe ich mich mit einigen Unternehmern unterhalten. Sie sind von sich aus darauf zu sprechen gekommen, die Marxsche Lehre ist durchaus noch präsent. Manche der Firmenchefs kamen mir regelrecht fatalistisch vor. Sie sagten, sinngemäß: Natürlich ruiniert dieses Konkurrenzdenken unsere Gesellschaft – aber das müssen wir hinnehmen, so ist die Welt jetzt eben.

ZEIT: Nach dem Motto: Der Kapitalismus ist schlecht – aber wir halten uns an seine Regeln?

Martens: Genau! Hinzu kommt aber noch etwas anderes, ganz Entscheidendes: Aus unserer Studie ergab sich, dass Ost-Unternehmer ein geringeres Einkommen haben als ihre Kollegen in den alten Ländern, auch sind ihre Firmen kleiner. Der Aufwand, den sie betrieben haben, um diese am Markt zu etablieren, war sehr groß. Sie hatten es schwer. Chronisch überarbeitet sind sie ohnehin.

ZEIT: Können sich die Firmenchefs soziale Wohltaten für die Mitarbeiter also gar nicht leisten?

Martens: In jedem Fall haben sie weniger Geld zu verteilen. Und sie haben, so hat es ein Kollege von mir formuliert, mit ihren Mitarbeitern nach 1989 eine Art unausgesprochenen Sozialpakt geschlossen. Denjenigen, die damals nicht entlassen werden mussten, wurde zugesichert: Ich gebe alles, um dir weiterhin einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, im Gegenzug verzichtest du auf Lohnerhöhungen und Mitbestimmungsrechte. Zugespitzt gesagt, haben wir es bei vielen, insbesondere älteren Ost-Angestellten mit Arbeits-Spartanern zu tun, die sich durch Entbehrungsfreude auszeichnen und froh sind, überhaupt einen Arbeitsplatz zu haben.

ZEIT: Wie viele und welche Unternehmer haben Sie eigentlich befragen können?

Martens: Unsere Datenbasis ist wirklich groß! Als wir anfingen mit den Befragungen von Unternehmensleitern, das war im Jahr 2002, haben wir alle mittelständischen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen mit 50 bis 1.000 Beschäftigten kontaktiert – beteiligt an der Studie haben sich dann 364 Betriebe. In Westdeutschland waren es etwa genauso viele. Die Befragungen fanden nicht nur einmal statt, sondern mehrfach, über acht Jahre hinweg. Heraus kam, immer wieder, dass Konkurrenzkapitalisten im Osten häufiger anzutreffen sind. In Polen und Ungarn übrigens ebenso: Dort konnten wir die Studien später auch durchführen.