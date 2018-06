Prinz oder Prinzessin zu sein, das klingt nach einem herrlichen Leben: Diener, die einem das Zimmer aufräumen, ein Koch, der einem jeden Tag das Lieblingsessen zubereitet, und so viele Spielsachen, wie man will. Blöd nur, wenn man in eine stinknormale Familie hineingeboren wurde. Dann scheint der Traum vom Schlossleben ziemlich weit weg. Außer man heiratet einen Prinzen oder eine Prinzessin und zieht um ...

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden