Es ist nur gut zwei Jahrzehnte her, da gab es an den Flughäfen in New York, Frankfurt, London und Mumbai ein Monopol, dessen Folge jeder Passagier beim Betreten der Kabine spürte. Acht von zehn Flugzeugen stammten damals vom amerikanischen Hersteller Boeing. Das Großraumflugzeug 747 hatte keine Konkurrenz. Die Folge: Mit jedem verkauften Jumbo-Jet, so erzählten es Luftfahrtmanager, machte Boeing einen Monopolgewinn, der vergleichbar war mit dem, was heute ein Airbus-Flieger kostet.

Mittlerweile sind die Marktanteile ausgeglichen. Mal hat Airbus bei den Bestellungen die Nase vorn, dann Boeing bei den Auslieferungen. Es herrscht harte Konkurrenz.

Am Dienstag urteilte die Welthandelsorganisation (WTO), dass Airbus’ Erfolg auch auf illegalen Subventionen beruht. Etwa für günstige Staatskredite, für Landebahnen an den Werken oder die Erschließung von Grundstücken. Mehr als 22 Milliarden Dollar an solchen Hilfen sollen es laut Boeing sein.

Viel zu hoch gegriffen, sagt Airbus, und die EU-Kommission warf am Dienstagabend auch noch eine Zahl in den Raum: 94 Prozent der Boeing-Vorwürfe seien von der WTO abgewiesen worden.

Aber selbst wenn Boeing am Ende recht haben sollte: Ist es ein Grund für die Europäer, sich zu schämen?

So leicht sollte man es sich nicht machen. Nicht nur weil auch Airbus noch einen WTO-Streit gegen Boeing angezettelt hat und weil Donald Trump derzeit keinen Handelskrieg auslässt. Sondern weil es hier um mehr als einen Subventionswettlauf geht. Das Beispiel Airbus hat gezeigt, wie die so schwierige Industriepolitik hin und wieder doch funktionieren kann. Vor allem gilt das dann, wenn der Markt in eine ungesunde Schieflage geraten ist, wenn einzelne Unternehmen zu mächtig werden und Staaten daraufhin gegensteuern. So haben Deutschland, Frankreich und dann auch Spanien und Großbritannien den Flugzeugbauer über Jahrzehnte aufgebaut.

Anfangs trauten sich Deutsche und Franzosen kaum über den Weg. Heute sitzt mit Thomas Enders wie selbstverständlich ein Deutscher als Chef in Toulouse, und französische Ingenieure pendeln über die Woche ins Hamburger Werk. Das Unternehmen ist an der Börse mit 75 Milliarden Euro dreimal so viel wert wie die Deutsche Bank und gibt 130.000 Menschen Arbeit. Konsequent hat Enders den Konzern auf zivile Luftfahrt ausgerichtet. Heute bauen die Mitarbeiter fast alles, was fliegen kann, vom Verkaufsschlager A320 bis zum Riesenvogel A380.

Gegenseitig spornen sich Airbus und Boeing seit Jahren an. Ein Innovationswettlauf um die schickere Kabinenbeleuchtung, die bequemeren Sitze und effizienteren Motoren kommt nie ans Ziel. Immer weiter geht die Suche nach dem überlegenen Produkt. Ein Monopolist hätte das nicht nötig gehabt.

So vorsichtig man sein sollte mit Subventionen: Airbus könnte zu einer Blaupause für ganz andere Branchen werden – ein europäisches Google oder Facebook beispielsweise.

Auch Boeing droht dieses Jahr noch eine Hiobsbotschaft aus Genf

Gute Ideen und schöne Visionen taugen nichts, wenn es anfangs an Kapital fehlt. Die EU sollte sich nicht zu sehr scheuen, auf manchen Feldern in Vorleistung zu gehen. Und zwar nicht, indem sie mit der Gießkanne Start-ups fördert, sondern indem sie sich auf Felder besinnt, die Europas führende Rolle in der Weltwirtschaft stärken könnten. Sei es in der Batteriefertigung der Autoindustrie, bei künstlicher Intelligenz oder der Datensicherheit im Internet.

Airbus allerdings ist flügge geworden. Die Staaten haben sich aus dem Unternehmen weitgehend zurückgezogen, für künftige Projekte sollte der Flugzeugbauer daher nicht mehr bei den Regierungen um Finanzierungen und sonstige Vorteile betteln.

Im Gegenzug aber sollte auch Boeing allein arbeiten. Es muss sich vor der Welthandelsorganisation in Genf ebenfalls rechtfertigen. Wohl noch in diesem Jahr steht ein Urteil darüber an, ob die milliardenschweren Steuererleichterungen des Staates Washington ebenfalls eine illegale Subvention sind. Beim Duopol hat man eben oft nur kurz die Nase vorn.