Nun, da in Armenien ein machtvoller Aufstand gelang, ohne dass eine Scheibe zu Bruch ging, und der Anführer der Proteste geschniegelt neben Wladimir Putin für die Kameras posiert, finden die Armenier, dass sie der Welt mindestens zwei Dinge beschert hätten.

Erstens: Mit ihren friedlichen, aber wirksamen Protesten gegen den autoritären Premierminister sei in Armenien eine neue politische Nation geboren worden. Zweitens: Was hier geschehen sei, könnte ein Modell sein für die ganze Welt. Gewaltlose Revolutionen, Proteste der "Liebe und Solidarität", ohne Tote oder Verletzte.

Das Rezept der Armenier sieht so aus: Man ströme auf die Straßen. Nehme den Ehemann mit und vergesse auch die Schwiegermutter nicht, bis selbst die Polizei begreift: Da stehen zu viele Demonstranten, um sie zu verjagen. Man breche keine Gesetze und zerbreche keine Schaufenster – bloß keine Gewalt wie vor zehn Jahren, als nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl zehn Menschen starben. Keine Straßenblockaden – besser den Zebrastreifen so oft überqueren, bis der Verkehr steht. Räumt die Polizei eine Straße, wandere man in die nächste. Überhaupt, die Polizei: blieb friedlich und professionell, auch dank der Trainingseinheiten durch OSZE und EU.

Man tanze, singe, man schüttle Schultern und Hüften und Bäuche. Man meide ambivalente Themen – den Nationalismus, die Minderheitenrechte, die Außenpolitik. Soll Armenien enger an Russland heran oder sich lösen? Aus der Eurasischen Wirtschaftsunion austreten und sich der EU annähern? Tut momentan nichts zur Sache. Diese Bewegung soll alle mitreißen, ihr geht es um lokale Probleme. Unter der Korruption leidet der Nationalist ebenso wie der Liberale.

Man mobilisiere die Zivilgesellschaft, wie das in Armenien schon lange geschieht. Die hält sich nicht mit fernen Zielen auf, sondern widmet sich Alltagsproblemen: Der Abbau von Kupfer ruiniert die Natur im Norden, also wird eine Umweltbewegung gegründet. Mitten im Wohngebiet plant ein Oligarch ein neues Einkaufszentrum: Die Nachbarn werden aktiv. Die Strompreise klettern – raus auf die Straße, protestieren. Die Fahrpreise für Bustickets sollen um ein Drittel steigen: Niemand hält sich dran, die Maßnahme wird kassiert. Im Frühjahr 2018 wurde aber nicht bloß um Ticketpreise gekämpft, sondern um den Machtwechsel. Ticketpreise und Macht hängen am Ende eben doch zusammen.

Man reiße die Institutionen mit: Der Polizist, der den jungen Mann früher einmal festgenommen hatte, umarmt ihn jetzt. Soldaten und Priester marschieren mit, nicht alle, aber zu viele. Dem nationalen Teppichmuseum fällt ein, dass es an der Zeit sei, die Teppiche auszulüften: Die Straße ist blockiert.

Man schenke Provokateuren keine Beachtung, die in Autos ohne Kennzeichen vorgeschickt werden. Man gehe auf Abstand zu aggressiven Tunichtguten. Man lächle in die Kameras der Reporter, so lange, bis sich viele Exil-Armenier in den nächsten Flieger aus Frankreich oder Amerika setzen. Als ginge ein Virus um, selbst Griesgrame und Skeptiker sind plötzlich nicht mehr immun gegen den Gedanken, dass sich in diesem Land etwas ändern muss, und zwar nicht übermorgen, sondern jetzt.

So sehen die meisten Armenier, stolz, wie sie sind, das Exportmodell ihres gewaltfreien Aufstands. Ihnen kamen allerdings besondere, glückliche Umstände zugute, denn die alte Macht verzichtete auf konterrevolutionären Terror. Die Bevölkerung musste über Gewalt daher nicht groß nachdenken, und sie wurde auch nicht von Hass getrieben.

Die Revolution hat einen charismatischen Anführer. Alle nennen ihn nur "Nikol"

Und man suche sich einen Anführer: Der hier heißt Nikol Paschinjan. Bärtig, mit Baseballkappe, neuerdings Ikone. Paschinjan verbündete sich mit der Protestbewegung und wurde ihr Gesicht: Es spannte auf den T-Shirts über mächtigen Bäuchen, es blickte von den Kappen der Teenager, es klebte an Bänken, Wänden, Geschäften und Autotüren. Alle nennen ihn "Nikol".