Die Sache ist delikat. Anfangs mussten viele erst einmal durchatmen, als ausgerechnet das Dresdner Hygienemuseum eine Ausstellung zum Thema Rassismus ankündigte. Denn dieses Haus, inzwischen mehr als 100 Jahre alt, hat bei diesem Thema selber eine vergiftete Geschichte: Der Wahn von der nationalsozialistischen Rassenhygiene ist auch hier erdacht, von hier aus verbreitet und populär gemacht worden. Das Museum war, man muss es leider so sagen, einst ein Tempel der NS-Ideologie. Volk und Rasse hieß eine seiner Ausstellungen, 1934 war das.

Nun also, gut acht Jahrzehnte später, gibt es an derselben Stelle eine Ausstellung, die Rassismus heißt. Und sie trägt den Untertitel: Die Erfindung von Menschenrassen. Eine Institution stellt sich ihrer eigenen Geschichte. Das Hygienemuseum beteiligte sich in den dreißiger Jahren an der Erfindung von Menschenrassen und profitierte massiv vom Interesse der Nationalsozialisten an einer sogenannten Erbgesundheitspolitik. All das wird von der Ausstellung aufgearbeitet.

Wenn man Susanne Wernsing fragt, was all dies für sie eigentlich bedeutet – diese Ausstellung, in diesem Haus –, dann denkt sie einige Zeit nach. Wernsing, eine Historikerin, ist die Kuratorin der Schau. Am Montag dieser Woche steht sie zwischen den Museumsregalen, an denen noch gebohrt und herumgehämmert wird, und versucht zu erklären, was sie vorhat. "Unser historisches Erbe ist ein sensibler Punkt. Wir fragen natürlich: Welche Rolle hat das Haus gespielt?"

Wernsing weiß, dass am heutigen Hygienemuseum neben seiner Geschichte auch seine Besucher besonders sind. Aus allen Schichten und Berufen kommen sie. Ein so heterogenes Publikum wie hier trifft man selten. Das wird sich, so erwartet es das Museum, auch bei der neuen Ausstellung bemerkbar machen. Im Katalog zur Schau steht: "Wir gehen davon aus, dass Menschen zu uns kommen, die selbst von Rassismus betroffen sind, genauso wie solche, die Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund haben oder die die aktuelle Flüchtlingspolitik kritisieren."

Susanne Wernsing hat daraus zwei Schlüsse gezogen. "Wir beziehen eine klare Position", sagt sie. Gegen Rassismus, ja. Aber allzu pädagogisch oder gar belehrend solle das Gezeigte nun auch nicht daherkommen.

Vielleicht liegt es an der Volksnähe des Hygienemuseums, vielleicht auch an dem durch die Pegida bedingten sehr besonderen Dresdner Diskursklima: In jedem Fall ist es Wernsing gelungen, ein Gefühl zu benennen, das durch viele Bevölkerungsschichten wabert. "Keiner behauptet, es gebe Rassen", erklärt sie. "Und dennoch taucht bei einigen Menschen immer wieder der Zweifel auf: Oder gibt es sie vielleicht doch?" Sie, Wernsing, mache sich da keine Illusionen: Sicher kämen auch Menschen in diese Ausstellung, die womöglich nicht so genau wüssten, ob Menschenrassen nun existierten oder nicht, ob sie nachweisbar seien oder nicht. Deswegen müsse die Schau genau diese Frage beantworten.

Und die Antwort lautet, schwarz auf weiß an die Wand geklebt: "Menschenrassen sind nicht nachzuweisen. Trotzdem ist die Idee in unseren Köpfen. Wir sehen Unterschiede zwischen Menschen und glauben, Rassen zu erkennen."