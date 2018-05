In den Naturwissenschaften ist der Masterabschluss der Standard. Drei Bachelorabsolventen, die es anders gemacht haben, erzählen von ihrem Berufseinstieg.

"Weniger Freiheit, das finde ich gut"

Ein Jahr hatte ich mir als Frist gesetzt, um nach dem Bachelorabschluss in Chemie einen Job zu finden. Wenn es bis dahin nicht geklappt hätte, wäre ich an die Uni zurückgegangen. Dann hätte ich die Lücke im Lebenslauf eben "Sinnfindung" genannt und doch einen Master gemacht. Zum Glück kam es anders. In der Schule hatte ich Chemie als Leistungskurs, das Fach hat mir immer gefallen. Die Prüfungen an der Uni aber waren für mich schlimm, vor jeder Klausur dachte ich: Ich habe keinen Bock mehr zu studieren. Acht Semester habe ich gebraucht, zwei mehr, als die Regelstudienzeit vorsieht. Danach hatte ich genug.

Dabei denkt eigentlich niemand, der Chemie studiert: Nach dem Bachelor höre ich auf. Ich auch nicht. Jetzt aber war ich schon 25. Wenn ich den Master gemacht und promoviert hätte, wie es in der Chemie üblich ist, wäre ich Mitte 30 gewesen, bevor ich mein erstes Geld verdient hätte. Also habe ich zu meinem Professor gesagt: "Im Master sehen Sie mich nicht wieder!" Er hielt das für keine gute Idee, meine Eltern haben aber gesagt: Mach, was du für richtig hältst. Hundertprozentig sicher war ich mir nie, und es hat mich beruhigt, dass ich den Master notfalls nachholen kann. Im Jobcenter wusste die Sachbearbeiterin gar nicht, was sie mit mir anfangen sollte: Einen Bachelor in Chemie? Das gab es nicht einmal in ihrer Job-Datenbank. Also habe ich mich online selbst umgesehen, nach Stellen als Chemisch-Technischer Assistent oder Chemielaborant. Bei den Gehaltsvorstellungen habe ich mich an Laborantengehältern orientiert und ein paar Prozent draufgelegt. 25 Bewerbungen habe ich geschrieben und drei Einladungen bekommen. Schon nach dem ersten Gespräch wurde mir eine Stelle angeboten. Ich habe sofort zugesagt und war erleichtert, dass es geklappt hat. Letztlich war ich nur ein halbes Jahr arbeitslos. Von Promovierten höre ich dagegen oft, dass sie ein Jahr oder länger nach einer Stelle suchen.

Jetzt arbeite ich bei der Heliatek GmbH, einer Firma für Solartechnik. Sie stellt organische Photovoltaik-Anlagen her. Im Labor des Forschungsbereiches führe ich Versuche zur organischen Synthese durch – das war auch das Thema meiner Bachelorarbeit und ist genau das, was mich interessiert hat. Die Arbeit ist sehr praktisch, und wenn Versuche so ausgehen wie erhofft, sind das für mich Erfolgserlebnisse. Ich arbeite in einem Dreier-Team, mein Chef ist promoviert, meine Kollegin hat eine Ausbildung als Chemielaborantin. Wenn ich mich mit den anderen Uni-Absolventen vergleiche, habe ich weniger Freiheit und weniger Verantwortung. Das finde ich aber gut: Statt in Meetings zu sitzen, kann ich mich auf die Chemie konzentrieren. Trotzdem bin ich froh, dass ich studiert habe. An der Uni habe ich eine wirklich gute Ausbildung bekommen und tiefes Grundlagenwissen.

Philipp Weiß, 27, studierte in Tübingen Chemie und ist heute Laborassistent in Ulm

"Den Leistungsdruck vermisse ich überhaupt nicht"

Während meiner Bachelorarbeit im Fach Physik wurde mir klar, dass ich nicht länger an der Uni bleiben will. Wissenschaftliche Arbeiten auszuwerten und selbst zu verfassen, das war mir viel zu theoretisch. Wenn ich für den Master geblieben wäre, wäre das immer so weitergegangen.

Zweifel hatte ich schon lange. Je detaillierter der Vorlesungsstoff wurde, desto begeisterter wurden meine Kommilitonen. Nur bei mir war das anders. Für Physik hatte ich mich nach dem Abi entschieden, weil ich es als Leistungskurs in der Schule hatte, ebenso wie Mathe. Was und wie ich damit später arbeiten wollte, wusste ich lange nicht genau, fand es aber gut, dass man sich im Studium auch noch nicht festlegen muss. Medizintechnik klang damals interessant, irgendwie so etwas schwebte mir vor.

Mit Bachelor in den Beruf Mit Bachelor in den Beruf Nur 10 Prozent der Uni-Bachelorabsolventen wollen keinen Master machen, ergab eine Absolventenbefragung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Nur 5 Prozent der Physikstudenten entscheiden sich gegen ein Masterstudium, bei den Chemikern sind es sogar nur zwei Prozent. Die meisten Naturwissenschaftler promovieren anschließend. Nur 2,7 Prozent beträgt die Arbeitslosenquote für Chemiker. Sie liegt damit knapp über dem Durchschnitt für Akademiker (2,6 Prozent). Physiker kommen auf 2,9 Prozent, Biologen auf 5,1 Prozent.

Im Studium haben mir dann aber die Kurse zu Wirtschaft und Informatik viel Spaß gemacht. Als ich mit dem Bachelor fertig war, bin ich auf eine Stellenausschreibung des Software-Herstellers SAP gestoßen. Das Unternehmen suchte junge Absolventen von der Uni und war auch offen für Berufseinsteiger mit einem Bachelorabschluss. Ich hab mich sofort an die Bewerbung gesetzt und die Stelle tatsächlich bekommen. Ich fand es gut, bei einem großen Unternehmen anzufangen, weil ich dort Entwicklungsmöglichkeiten habe. Ich wusste natürlich, dass ich dafür weiterhin lernen muss, die Programmiersprache von SAP zum Beispiel. Als Bachelorabsolventin bin ich viel jünger als meine Kollegen, daran musste ich mich gewöhnen. Alle meine Schulfreunde arbeiten noch nicht. Wenn sie noch studieren, genießen sie vielleicht die Freiheit, sich ihren Alltag selbst zu gestalten. Aber mir gefallen die festen Strukturen. Den Leistungsdruck, den ich im Studium hatte, vermisse ich überhaupt nicht. Wochenlang lernt man da, um bei der Klausur auf den Punkt zu liefern.