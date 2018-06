Die Rhetorik der Regierung lässt Großes vermuten: Im Koalitionsvertrag ist von einer "Wohnraumoffensive" die Rede, Innenminister Horst Seehofer verspricht einen "Wohnungsgipfel", und SPD-Chefin Andrea Nahles erklärt, Wohnen sei die "soziale Frage unserer Zeit". Das alles soll signalisieren: Wir haben verstanden, wir tun etwas gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum.

Nun hat die Bundesregierung tatsächlich etwas getan. Rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres gibt es das Baukindergeld. Damit sollen Familien, die ein Eigenheim kaufen, vom Staat mit 12.000 Euro pro Kind gefördert werden, gestreckt über zehn Jahre. Wer also drei Kinder hat, würde 36.000 Euro dazubekommen. Das klingt sozial, als würde die Regierung zwei gute Dinge auf einmal tun: Familien mit Kindern helfen, die jeden zusätzlichen Euro gebrauchen können. Und die Wohnungsnot bekämpfen, die vor allem in den Großstädten ein echtes Problem ist.

Der nette Name aber trügt. Die Milliarden, die das Baukindergeld kostet, erreichen vor allem jene, denen es eh schon gut geht. Und die Wohnungsnot könnte diese Ungerechtigkeit noch verschärfen. Die Idee ist auch nicht neu. So wird das Baukindergeld zur Renaissance der Eigenheimzulage, die 2006 aus guten Gründen abgeschafft wurde. Mehr als zehn Milliarden Euro pro Jahr kostete sie den Staat am Ende und war dabei nicht nur eine überaus teure, sondern auch eine ungerechte Subvention. Der mittlerweile verstorbene SPD-Politiker Peter Conradi hat es einmal so auf den Punkt gebracht: Es sei nicht einzusehen, "warum die Gesamtheit der Steuerzahler einer Minderheit im mittleren Einkommenssektor die Bildung von Wohneigentum subventionieren soll".

Das ist noch immer richtig – und gilt auch für das Baukindergeld. Von der Eigenheimzulage unterscheidet es sich dadurch, dass die Höhe der Förderung allein von der Anzahl der Kinder abhängig ist. Das aber macht es noch nicht gerechter. Das Pestel-Institut hat im Auftrag von Immobilienverbänden seine Wirkung untersucht. Demnach verfehlt es sein eigentliches Ziel. Der Anteil an Haushalten mit Wohneigentum dürfte um nur 0,1 bis 0,2 Prozent steigen, so die Wissenschaftler. Zudem geht es an weiten Teilen der Bevölkerung vorbei, denen nämlich, die sich eh kein Eigentum leisten können. Durch die recht hohen Einkommensgrenzen für Familien (105.000 Euro mit zwei Kindern) profitierten aber auf der anderen Seite viele, die sowieso kaufen würden. Sie nehmen die Förderung einfach mit. Das Baukindergeld ist also so wie früher die Eigenheimzulage ein Geschenk an die relativ gut verdienende Mittelschicht.

Auch wohnungspolitisch ist das Baukindergeld eine Fehlkonstruktion. Denn die Förderung ist gleich hoch, egal wo man kauft oder baut. Das bedeutet, dass sie dort, wo die Preise niedrig sind, einen größeren Effekt hat. Bei einem Kaufpreis von 100.000 Euro fallen 12.000 Euro vom Staat eben mehr ins Gewicht, als wenn die neue Wohnung 600.000 Euro kostet. Das Baukindergeld werde daher "vor allem den Neubau in Regionen anregen, in denen nur wenig Baubedarf vorliegt", analysiert das IW Köln. Dadurch könnte sich der Leerstand auf dem Land und in strukturschwachen Regionen verstärken. In Ballungsgebieten hingegen sei das Angebot an Bauland gering. Es gebe wenig Möglichkeiten, neuen Wohnraum zu schaffen. Das Baukindergeld werde hier "vor allem zu höheren Preisen beitragen, da Bauträger das Baukindergeld einpreisen können". Das Fazit: Die Förderung kostet bis 2021 mindestens 3,6 Milliarden Euro, könnte das Wohnen aber sogar noch verteuern.

Die Situation ist schon jetzt mancherorts schwer zu ertragen. Zu viele Menschen sind in den vergangenen Jahren in dieselben Städte gezogen (klar, dass es dann dort eng wird), zu viel Geld auch aus dem Ausland fließt noch immer in die Metropolen (klar, dass das die Preise weiter anheizt). Eine wohnungsmarktpolitische Wunderwaffe gibt es nicht. Ein durchdachtes Konzept kann man von der Regierung dennoch erwarten. Das aber existiert nicht. Das Baukindergeld steht stattdessen für das genaue Gegenteil: planlosen Populismus.