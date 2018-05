Carla Brunners Eltern hatten ihre Tochter gewarnt, als sie in die fünfte Klasse dieses ganz besonderen Gymnasiums kam: "Jetzt wird es echt hart", gaben sie ihr mit auf den Weg. "Na ja, das wurde es dann eigentlich nicht", sagt Carla Brunner lakonisch. Heute besucht sie die elfte Klasse, schreibt nebenbei schon Klausuren an der Mathematischen Fakultät der Universität. Doch während Studenten diese Klausuren tagelang vorbereiten können, muss Carla sich abends und am Wochenende durch die Skripte arbeiten. Auf ihrem Stundenplan stehen schließlich noch eine ganze Reihe anderer Fächer.

