Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Der öffentlich-rechtliche ORF wählt einen neuen Vorsitzenden seines Stiftungsrats, also jenes Gremiums, dem die Kontrolle des Senders obliegt, das die Führung bestellt und das in allen wichtigen Fragen das letzte Sagen hat. "Wählen" ist in diesem Zusammenhang natürlich ein etwas irreführender Begriff, zumal dieses Verb die Möglichkeit ausdrückt, sich zwischen mindestens zwei Optionen frei entscheiden zu können. Beim ORF gehen die Uhren seit je anders, und diesmal weist der Zeiger der ORF-Uhr in Richtung Norbert Steger. Der ehemalige FPÖ-Vorsitzende – und kurzzeitige Vizekanzler – fiel in letzter Zeit mit, gelinde gesagt, rätselhaften Bemerkungen auf. Laut Eigendefinition ist er ein "begnadeter schattiger Palmensitzer", verfüge über viel Humor und könne dem Wein einiges abgewinnen. Mag sein, dass seine Äußerungen primär in diesem weinseligen Licht zu sehen sind. Wenn er beispielsweise registriert haben will, dass im ORF "ein politischer Endkampf für linke Ideen" tobe. (Was er per se jetzt nicht einmal sonderlich verwerflich findet, da "es natürlich überall auch wunderbare Linke" gebe.) Immerhin aber bedachte er jenes Unternehmen, in dem er die Position eines Aufsichtsratschefs anstrebt, mit durchwegs vernichtenden Urteilen. Eine "Dreierbande" treibe dort ihr Unwesen, die Korrespondenten würden sich im Kaffeehaus ihre Berichte zusammenfabulieren, und überhaupt müsse in diesem Günstlingsladen kräftig aufgeräumt werden. In der freien Wirtschaft wäre es undenkbar, dass ein potenzieller Entscheidungsträger die Firma, in der er künftig den Ton angeben soll, schlechtmacht und das Personal vorsorglich einschüchtert, indem er ihm Entlassungen androht. Doch in diesem Fall kann von freier Wirtschaft keine Rede sein, es handelt sich eben um den ORF. Der Posse nicht genug, richteten jetzt die Vertreter, die einige Länder in das Aufsichtsgremium entsenden und vornehmlich roter und schwarzer Provenienz sind, einen Fragenkatalog an den Boss in spe. Da wollen die Rundfunkräte etwa wissen: "Können wir davon ausgehen, dass Sie sich medial mit öffentlichkeitswirksamen Aussagen zurückhalten, die den unabhängigen ORF und dessen Stiftungsrat in ein parteipolitisches Licht rücken könnten?" Das ist Humor der Extraklasse. Von Norbert Steger zu erwarten, dass er sich irgendwie zurückhalten würde, gleicht dem Versuch, den Regen zu bitten, nicht vom Himmel zu fallen. Und die Vorstellung, den "unabhängigen ORF" nicht in einem parteipolitischen Licht sehen zu wollen, ist besonders putzig. Sprach doch der präsumtive Vorsitzende kürzlich von "unbotmäßiger Berichterstattung". Mehr Unabhängigkeit geht nicht.