DIE ZEIT: Herr Zaimoğlu, Sie leben seit 34 Jahren in Kiel. Ist Holstein Ihr Verein?

Feridun Zaimoğlu: Natürlich! Als Kieler kann man nicht unbeeindruckt von dem Erfolg sein. Ich würde mich als Salon-Hooligan bezeichnen. Als klar war, dass Kiel in der Relegation die Chance hat, in die Bundesliga aufzusteigen, bin ich durch die Decke gegangen.

ZEIT: Wie ist die Stimmung in der Stadt?

Zaimoğlu: Alle Kieler vereint: Übertreiben will man nicht. Vielen reicht es aus, einen Schal um den Hals zu tragen, herumzugehen und in die Gegend zu grinsen. Es kann ja alles noch schiefgehen. Dann steht man mit hochgerissenen Armen da und gibt eine ziemlich dämliche Figur ab.

ZEIT: Diese Geschichte des Aufsteigers, der nun die Chance hat, wieder aufzusteigen, ist doch eine herrliche für einen Schriftsteller, oder?

Zaimoğlu: Ich mag diese Geschichten sehr, sie sind wie alte Märchen. Gerade werde ich immer wieder in Gespräche über den Verein verwickelt. Heute morgen noch von Handwerkern, die bei uns arbeiten. Ich hatte geschrieben und riss das Fenster auf, weil ich ein bisschen frische Luft brauchte. Sie guckten hoch, ich schaute runter, wir sagten: Tolles Wetter, und dann ging es schon um Holstein Kiel. Die riefen nur: Was ’n Ding! Wir wollen das Beste hoffen.

ZEIT: Vor allem für die Relegationsspiele gegen eine wenig inspirierende Stadt wie Wolfsburg.

Zaimoğlu: Sagen wir mal so: Das muss man schon wollen, eine Stadt wie Wolfsburg zu lieben.

ZEIT: Hätten Sie lieber ein Spiel gegen den HSV gehabt?

Zaimoğlu: Schon, aber das wäre auch blöd gewesen. Wir Kieler möchten nicht der Grund dafür sein, dass der HSV absteigt.

ZEIT: Was mögen Sie so sehr an Kiel?

Zaimoğlu: Hier wird einem nichts geschenkt. Es gibt keine Komfortzone, keine Chichi-Lokale. Die Stadt ist voller Narben, siebzig bis achtzig Prozent der Häuser waren nach dem Krieg zerstört. Kiel ist keine Angeberstadt wie München oder Berlin-Mitte. Man muss hier etwas tun für seine gute Laune. Ich werde nicht müde zu sagen: Wir haben hier nicht Italien, und das ist auch gut so. Der schlimmste Monat ist der November. Wenn man den überlebt mit Eisregen, Dunkelheit, durch alle Fugen pfeifendem Ostwind, Himmel ...! Da gibt es keine Liebe, nirgendwo.

ZEIT: Warum hat es diese Stadt verdient, jetzt in der ersten Liga mitzuspielen?

Zaimoğlu: Die Stadt ist eine am Rande. Sie nennt sich Landeshaupt, viele blicken aber auf sie herab. Der Hamburger denkt doch auch: Kiel, na gut, dann kommt Flensburg, und dahinter beginnt endlich Dänemark. Wenn es dazu käme, wäre meine Freude überschäumend. Ich würde mit den Möwen um die Wette brüllen.