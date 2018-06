Unser lieber FDP-Chef Christian Lindner ist ja wieder solo und muss sich seine Brötchen selber kaufen. Das kann nicht gut gehen! Kaum steht er beim Bäcker in der Schlange, bedrängen ihn schwere Fragen: "Man kann hier gar nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hoch qualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder ein sich bei uns illegal aufhaltender Ausländer." Wir sparen uns hier die interessante Gegenfrage, wie man in der Bäckerschlange jene FDP-Wähler erkennt, die gedanklich genauso kleine Brötchen backen wie ihr Herr Parteivorsitzender. Stattdessen möchten wir Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer loben, der es bei der Soforterkennung exotischer Fremdmenschen zu großer Meisterschaft gebracht hat. Norddeutsche sollten dabei wissen, dass Herr Palmer ein Südwestgrüner ist und stets eine Sonnenblume am Revers trägt, damit man ihn von nicht grünen Politikern unterscheiden kann, die zwar mit ihm dieselbe Meinung, nicht aber dieselbe Partei teilen. Einen großen Aufschrei gab es nun, als Herr Palmer beim täglichen Kontrollgang durch seine blitzsaubere Fußgängerzone um Haaresbreite von einem heranrasenden Radler zu Boden gerissen wurde. Doch im Gegensatz zu Herrn Lindner hat Herr Palmer instinktiv erkannt, dass es sich bei dem schwarzen Amokfahrer um einen von der Anti-Abschiebe-Industrie geschützten Asylbewerber handelte. Der Beweis? Niemals würde ein blonder Radler einen deutschen Politiker umfahren, erst recht keinen Südwestgrünen, schon gar nicht Boris Palmer, der die deutsche Fahrradleitkultur persönlich erfunden hat. Damit Asylbewerber im Einzugsbereich von Tübingen bei der Inbetriebnahme eines landestypischen deutschen Zweirades künftig als Gefahrenquelle sofort zu erkennen sind, schlagen wir vor, dass sie unverzüglich mit einer Ganzkörper-Warnweste eingekleidet werden, die auch beim Aufenthalt in einer Bäcker-Warteschlange nicht abgelegt werden darf. Bei der obligatorischen Fahrradprüfung sind folgende Leitfragen fehlerfrei zu beantworten: Boris Palmer hat ein Buch über grüne Asylpolitik geschrieben: Wir können nicht allen helfen. Wie heißt das Buch? Ein Deutscher und ein Asylbewerber erreichen mit dem Fahrrad zeitgleich die Haltelinie einer Kreuzung. Wer hat Vorfahrt? Dürfen Asylbewerber zusammen mit Biodeutschen denselben Radweg benutzen? Ein radelnder Asylbewerber begegnet Boris Palmer in der Fußgängerzone. Muss er a) absteigen, b) seinen Helm abnehmen oder c) ein Kreuzzeichen machen? Antworten bitte an Boris Palmer, Am Markt 1, 72070 Tübingen.

FINIS