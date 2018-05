Unter den Millionen Zuschriften, die mich täglich als Reaktion auf diese Kolumne erreichen, sind das die Top Drei der häufigsten Fragen:

1. Stimmt es, dass Frauen das Trinkwasser vergiften, um die Frösche schwul zu machen?

2. Alles gut bei Ihnen?

3. Sorry, aber würde es auf dieser Welt mit rechten Dingen zugehen, dann wäre ich Angela Merkel/Thomas Mann/Beyoncé geworden. Nicht Angela Merkel wäre Angela Merkel, ich wäre Angela Merkel. Nicht Thomas Mann wäre Thomas Mann, ich wäre Thomas Mann etc. Und ich wäre die bessere Angela Merkel, der bessere Thomas Mann, die bessere Beyoncé. Warum versteht das niemand?

Kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, denn genau wie Sie frage ich mich regelmäßig, was der Scheiß hier soll. Genau wie Sie HABE ICH AUCH GEFÜHLE. Gefühle, die täglich beleidigt werden (von meinem Körper, meinem Konto und von Ihnen), und da hilft eigentlich nur eins: sofort sterben (will ich wirklich nicht) oder zur Bank gehen und Geld holen.

Auf dem Weg zur Bank stehe ich in einer Batterie aus acht Erwachsenen und sechs Babys. Die Ampel ist rot, die Straße ist leer, die Erwachsenen wollen gute Vorbilder für ihre Neugeborenen sein. Sie haben Angst vor der Hölle und warten. Unter Seitenblicken vergewissern sie sich, dass die anderen ebenfalls stehen bleiben. Manche kratzen sich an ihren Hälsen, was rote Stellen hinterlässt. Sie hauen nun abwechselnd auf den Ampelknopf, sie bemühen sich um ein Lächeln, aber die Ampel bleibt rot, und gleich wird hier geschossen.

Plötzlich löst sich aus der Batterie eine enthemmte Erwachsene ohne Baby und betritt die leere Straße. Der andere Erwachsene ohne Baby folgt ihr sofort. In der durch die Fahnenflüchtigen um ein Viertel dezimierten Batterie formiert sich sofort Widerstand: "Sie schlechtes Vorbild!", "Die Kinder!", "Wenn das jeder machen würde!" etc.

Genau, wenn das jeder machen würde, denke ich, aber es macht nicht jeder, denke ich weiter und springe als Ihre Kolumnistin tatsächlich auf die Straße, jenen Menschen hinterher, die schneller ans Ziel kommen (Thomas Mann, Beyoncé und so weiter). Durch ein Auto, das ich übersehen habe, sterbe ich fast. Die noch immer an der roten Ampel wartenden Erwachsenen applaudieren spontan für diese gerechte Strafe, und ich danke dem lieben Gott und Immanuel Kant, dass mein Kind nicht sehen kann, was ich gerade getan habe.

Finalmente, in der Bank angekommen, begrüßt mich eine Bankangestellte mit der Frage, ob alles gut sei, woraufhin ich ordnungsgemäß nicke, und dann schnattert der Geldautomat ein bisschen Cash raus (werden Geldnoten vergiftet, um mich schwul zu machen by the way?), und ich gehe also zurück zum Eingang, wo eine Frau auf dem Boden sitzt und ebenfalls Geld haben will. Die Frau raucht und sieht aus wie der clownhaft geschminkte alte Mann aus Der Tod in Venedig. Sie guckt traurig, vielleicht denkt sie, dass sie ich sein könnte und dass sie darin viel besser wäre. Sie streckt ihre Hand aus.

Wenn das jeder machen würde, fragt die Verfasserin von Leserbriefen in mir und gibt zu bedenken, dass sich die Thomas-Mann-Frau von dem Geld, das ich ihr bisher nicht gegeben habe, bestimmt Alkohol kaufen wird. Verblüfft von meiner eigenen Niedertracht, nämlich der Annahme, es ginge mich etwas an, was die Thomas-Mann-Frau mit dem Geld macht und dass es ihr einzig erlaubt sei, dieses Geld für Essen oder Wasser aufzuwenden – verblüfft von meiner Niedertracht und dass ich der Thomas-Mann-Frau nicht einmal uneingeschränkt zu gönnen scheine, dass es ihr schlechter geht als mir, gebe ich ihr fünf Euro (mehr als sonst, denn ich habe mich heute echt schlecht benommen). Ich gebe ihr fünf Euro, laufe zum nächsten Kiosk, kaufe einen Schnaps und damit, liebe Leserinnen und Leser, sind alle eingangs gestellten Fragen beantwortet.