Im Wald steht ein Lastwagen. Darin sitzt ein Mann. Es ist Nacht, und der Mann ist einigermaßen grotesk bekleidet, mit einer Skihose und einer Pelzjacke. Die Kleidungsstücke gehören ihm nicht; er hat sie in einem Karton im Lastwagen gefunden. Der Mann hat eine ziemlich große Platzwunde am Kopf, die wieder zu bluten begonnen hat. Im Laderaum des Lastwagens befindet sich ein Junge. Vielleicht ist das aber auch bloß Einbildung.

Hier beginnt der Wald ist der dritte Prosaband von Saskia Hennig von Lange. Ihre Bücher sind schmal, verdichtet und streng durchkomponiert und durchrhythmisiert. Wenn die Autorin aus ihren Texten vorliest, kann man sie dabei beobachten, wie sie sich mit der freien Hand selbst dirigiert. Saskia Hennig von Lange führt ihre Figuren in Situationen größtmöglicher Einsamkeit und Isolation. Dort lässt sie sie im Ungewissen und beobachtet sie, schaut in ihre Köpfe und, das ist ungewöhnlich, in ihre Körper hinein. In Hennig von Langes Debüt Alles, was draußen ist zog sich ein todkranker Mann in ein anatomisches Museum zurück, um dort einen Wachsabdruck seines eigenen Ohrs anzufertigen. Im Nachfolgeroman Zurück zum Feuer verlor ein behördlicher Gutachter sich zunächst im Haus, dann in der Biografie der Boxlegende Max Schmeling.

Und nun ist es der Mann im Lastwagen, der buchstäblich vom Weg abkommt. Ursprünglich sollte er einen ganz banalen Umzug durchführen. Doch in seinem Kopf arbeitet es. Seine Frau, so hat er kürzlich erfahren, ist schwanger. Das Kind will er nicht. "Was für ein Mensch", so fragt er sich, "soll das werden, der an einer Stelle wächst, wo vorher schon kein Platz war?" Dann kommt es zu einem Verkehrsunfall. Danach scheinen sich die Wahrnehmung des Protagonisten und die Realität voneinander zu lösen. Stationen ziehen vorbei: ein Krankenhaus, ein Kaufhaus in einer Stadt. Dann wieder der Lkw. Das eigentliche Ziel ist längst aus dem Blick geraten. Stattdessen geht es nun darum, eine alternative Daseinsform zu finden, zu erfinden. Wie mit der Lupe und auf eine sprachlich insistierende Weise wird danach gesucht, was den Menschen im Zustand zwischen Melancholie und Wahn ausmacht und umtreibt.

Reduktion, Konzentration, Klarheit: Der Mann, der da im Führerstand des Lkw sitzt und Fotoalben durchblättert, die ihm nicht gehören, ist konfrontiert mit sich selbst, mit alten Erinnerungen und getrieben von der Sehnsucht nach einem neuen Leben. Als der echte oder eingebildete oder auch der ungeborene Junge zum Vorschein kommt, entsteht etwas. Ein Augenblick von Nähe. Bevor alles wieder vorbei ist. Zurück bleibt das Unbehagen, das Saskia Hennig von Lange, eine präzise Vermesserin von Innenräumen, erzeugt hat. Es ist das Unbehagen darüber, dass jede Anstrengung, einen Ausweg zu finden, auch ein Schritt in den eigenen Abgrund sein kann.

Saskia Hennig von Lange: Hier beginnt der Wald

Roman; Jung und Jung, Salzburg/Wien 2018; 152 S., 18,– €, als E-Book 13,99 €