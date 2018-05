Wenn es regnet, werden die Gäste nass. Es gibt kein Dach. Nur eine heruntergekommene Betontribüne, auf der die Fans des heutigen Gegners, Eintracht Braunschweig, stehen. Aber es regnet nicht an diesem Sonntag, und ohnehin haben die Braunschweiger Fans andere Sorgen. Ihre Mannschaft könnte direkt absteigen in die dritte Liga. Sie hätten gerne die Nöte der Kieler, deren Stadion zu klein ist, zu alt, zu marode, nicht bundesligatauglich.

Nach dem Abstieg des HSV ist erstmals kein Hamburger Team mehr in der höchsten deutschen Liga, doch ebenso erstmals könnte es ein Team aus Schleswig-Holstein dorthin schaffen: Holstein Kiel. Erst im vergangenen Sommer war der Verein nach 36 Jahren in die zweite Liga aufgestiegen. Mit einem Minietat von 6,5 Millionen Euro galt er vor der Saison als Abstiegskandidat.

Mit dem unteren Tabellendrittel hatte die Mannschaft dann allerdings so viel zu tun wie der HSV mit der Tabellenspitze. Die Kieler haben die meisten Tore der Zweiten Bundesliga erzielt, die beste Tordifferenz, die wenigsten Niederlagen. Platz 3. Nun tritt die Mannschaft am 17. und am 21. Mai in zwei Relegationsspielen gegen den VfL Wolfsburg an; der Sieger darf nächstes Jahr in der Ersten Bundesliga spielen.

Für Kiel wäre es eine Sensation. Der Erfolg einer Topmannschaft. Aber eine Herausforderung für den Verein, der noch nicht reif ist für die erste Liga.

"Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein, nur Holstein", singt ein Mann mit Gitarre vor dem Spiel. Auf der Haupttribüne versammelt sich die Kieler Gesellschaft. Während beim HSV Unternehmen wie Coca-Cola, Langnese oder Signal Iduna den Verein sponsern, sind es in Kiel regionale Firmen wie der Antiquitätenhandel Hense, die Autolackierung Hofer, der Tankstellenbesitzer Willer sowie etwa 300 weitere Mittelständler. Sie tragen 20 Prozent zum Umsatz bei, sie sind aber mehr: das Rückgrat des Vereins. Von Handwerkern, die beim Stadionumbau helfen, über Immobilienmakler, die den Spielern Wohnungen vermitteln, bis hin zu Anwälten, die bei Rechtsfragen dem Verein beistehen. Häufig ehrenamtlich.

Für die "Störche", wie die Mannschaft genannt wird, weil ihr erstes Clublokal 1900 "Zum Storchennest" hieß, geht es an dem Tag in der Tabelle um nichts mehr. Die besten Spieler schonen sich für die Duelle mit dem VfL Wolfsburg, das erste an diesem Donnerstag. In den ersten 20 Minuten geht Braunschweig zweimal in Führung, doch Holstein antwortet gnadenlos. Am Ende gewinnt Kiel 6 : 2. Eine Demonstration der Stärke. Aber auch ein warnendes Zeichen dafür, wie schnell es im Fußball gehen kann: Am Ende der vorigen Saison stand Braunschweig genau dort, wo Kiel nun steht. Jetzt stürzen sie in die dritte Liga ab – und das mit einem Etat von 16 Millionen Euro, dem Zweieinhalbfachen der Kieler.

Die Störche haben ein Fußballwunder vollbracht. Die Manager haben ihre bescheidenen finanziellen Mittel in den vergangenen Jahren klug eingesetzt. Ihr bester Transfer: der Trainer. Markus Anfang, ein kleiner, kräftiger Mann, hat in Kiel Offensivfußball eingeführt, bei dem man den Gegner früh stört, um den Ball zu erobern, und dann im Gegenzug im gegnerischen Strafraum mit Ruhe und Übersicht kombiniert.