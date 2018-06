Ich habe ein bisschen überzogen. Nicht zum ersten Mal. Habt es gut mit der Psychologie. Und mit dem Leben." So beendet Hugo A. Lüscher die Vorlesung. Es ist seine letzte, nach 82 Semestern. Dann rückt er die rot-grüne, von Schmetterlingen überwucherte Krawatte zurecht und räumt, konzentriert und ordentlich, die Bücher, Blätter und Mäppchen in seinen schwarzen Koffer. Die Studenten, angehende Psychologen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, applaudieren.

Mister Rorschachtest geht nach 41 Jahren in Pension. Er muss. Als bald 70-Jähriger hat er die Alterslimite der Fachhochschule erreicht. Keiner, nicht einmal sein Erfinder Hermann Rorschach, dürfte sich in der Schweiz intensiver und länger mit dem wohl berühmtesten und umstrittensten psychologischen Testverfahren befasst haben als Hugo A. Lüscher.

Das Vorgehen ist rasch erklärt: Probanden müssen zehn Tafeln mit Faltbildern anschauen und sagen, was sie darin sehen: Fledermäuse, Blumen, Wanderstöcke, bedrohliche Spinnen, blutende Geschlechtsteile. Es gibt kein Richtig oder Falsch, aber es gibt ein Häufig und ein Selten, es gibt Originelles und Banales, und es gibt Antworten, die, nachdem sie einen komplizierten Auswertungsprozess – die Signierung und Interpretation – durchlaufen haben, Anlass geben, jemanden für psychisch gesund oder krank zu halten oder einen Straftäter für reumütig.

Der Rorschachtest ist, wie andere solche Tests auch, ein Versuch, der menschlichen Persönlichkeit durch die Hintertür auf die Schliche zu kommen. Oder wie Lüscher seinen Studenten sagt: "Glaubt kein Wort, wenn sich einer vor Gericht weinend entschuldigt. Nie! Das kann eine Show sein, um Strafmilderung zu erreichen. Glaubt ihm erst, wenn die Reue im Rorschachtest zum Vorschein kommt. Dann ist das Bedauern in der Seele angekommen."

Kein Zufall, ob jemand eine Fledermaus sieht, eine Blume oder einen Penis

Der Herisauer Psychiater Hermann Rorschach publizierte seine Tintenfleck-Bilder 1921 zum ersten Mal. Zuvor testete er sie an 400 Kranken und Gesunden und ließ sich von früheren Experimenten, die bis auf Leonardo da Vinci zurück- gehen, inspirieren. Anders als seine Vorgänger wollte Rorschach mit den Bildern nicht bloß die Fantasie der Probanden anregen, sondern deren Persönlichkeit erfassen. Die Idee der Rorschächler, wie Lüscher sich und seinesgleichen nennt: Was jemand beim Anblick einer abstrakten Form wahrnimmt, ist kein Zufall. Es hängt von seinen individuellen Erfahrungen ab, von seinen Wünschen, Gefühlen. Ebenso, ob jemand ein Ding aufgrund seiner Farbe oder seiner Form erkennt oder ob einem ein Detail ins Auge springt.

Was die einen als Quacksalberei abtun, ist für die anderen ein Geniestück. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

In der Psychiatrie findet der Rorschachtest bald einen festen Platz und wird in den 1930er Jahren zum wichtigsten, manchmal zum einzigen Test in den psychiatrischen Kliniken. Firmen setzten bei der Personalauswahl auf ihn, Gerichte, wenn es darum geht, die Gefährlichkeit von Straftätern abzuschätzen. Oder besser gesagt: Sie taten es. Während der Rorschachtest in Japan zu einem Psychologiestudium gehört, in Frankreich und auch in Südamerika häufig angewendet wird, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er in der Schweiz ganz verschwindet. Aktuell wird er noch in zwei psychiatrischen Einrichtungen regelmäßig angewendet, aus den Personalrekrutierungen ist er ganz verschwunden. Das liege, sagt Lüscher, auch daran, dass es kaum mehr Leute gebe, die es verstünden, ihn richtig auszuwerten. Zu aufwendig, zu teuer sei das Verfahren. "Keine Krankenkasse will bis zu 1.200 Franken aufwenden, wenn es für einen Bruchteil einen Kreuzchentest gibt, der mit ein paar Klicks am Computer ausgewertet werden kann", sagt Lüscher.

Hugo A. Lüscher, 69, Psychologe und Rorschächler © privat

In seinen vier letzten Lektionen füttert Lüscher die Studentinnen und Studenten deshalb noch einmal mit seinem grenzenlosen Rorschach-Wissen. In kleinen Abschweifungen legt er Fährten zu anderen, nahe- und ferner liegenden Themen, die er mit dem Hinweis, "das können Sie im Internet weiter verfolgen, wenn es Sie interessiert", abschließt. "So ist er", sagt später eine Studentin, "er weiß so viel und will es teilen, wir profitieren wahnsinnig." Dass Lüscher auch Stoff vermittelt, der nicht prüfungsrelevant ist, das passt nicht zum Studieren à la Bologna. Und so verlassen nach jeder Lektion ein paar Leute das Unterrichtszimmer. Um 17 Uhr ist noch ein Dutzend der 50 Studenten da.

Die anderen verpassen, wie Lüscher noch einmal die Geschichten seines Patienten "Geri" zum Leben erweckt. So, als hätte er ihn erst gestern und nicht vor 25 Jahren getestet, imitiert er den Dialekt des Mannes, den er als "traurigen Kerl" vorstellt, der, "wie leider so viele, seine misslungene Kindheit im Erwachsenenalter weitergelebt hat". Geri wurde straffällig. Er, dem als Kind Gewalt angetan worden war, tat dasselbe auch und quälte seine Sexualpartnerin.