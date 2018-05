Langsam gleitet das Boot durch eine glorreiche Vergangenheit. Links und rechts am Ufer sind in malerischen Kulissen lebensgroße Figuren in fließenden Gewändern und mit langen Bärten zu sehen. Sie streiten über mathematische Probleme, beobachten den Sternenhimmel, operieren Kranke. Vor Tausenden von Jahren, so erläutert es die Stimme aus dem Audio-Führer, sei Indien ein Garten Eden der Weisheit, Wissenschaft und Forschung gewesen. Lange vor Pythagoras, erfahren die Besucher, habe man hier Geometrie betrieben, lange vor Isaac Newton die Gesetze der Schwerkraft gekannt.

Die Bootsfahrt durch das Disneyland der indischen Geistesgeschichte zählt zu den Attraktionen auf dem Gelände von Akshardham, einem populären Kultur- und Tempelkomplex in Delhi. Der Blick auf die Großtaten ihrer Vorfahren soll bei den Gästen patriotischen Stolz wecken, sodass sie sich für eine nationale Wiedergeburt engagieren. Das bedeutende historische Erbe des eigenen Landes ist ein wichtiges Thema im heutigen Indien, das mit hohen Wachstumsraten und zunehmendem politischem Selbstbewusstsein einen Platz unter den führenden Mächten der Welt anstrebt.

Im Bild der Vergangenheit mischen sich allerdings Wahrheit und Legende. Jene plastische Chirurgie etwa, die am Ufer der Akshardham-Bootstour gezeigt wird, könnte durchaus realistisch sein: Die Technik einer operativen Wiederherstellung der Nase wird in einem mindestens 1.500 Jahre alten indischen Traktat überzeugend beschrieben. Es handelt sich in der Tat um die früheste dokumentierte Methode wiederherstellender Operationen. Dagegen kann man es schwerlich ernst nehmen, wenn bei derselben Rundfahrt der Weise Bharadwaja an Flugzeugmodellen arbeitet: Dass es in Indien vor mehreren Jahrtausenden – wann immer der sagenhafte Bharadwaja auch gelebt haben soll – Luftfahrt gegeben habe, ist reine Fantasie.

Aber seltsame Ideen zur Wissenschaft und zu ihrer Geschichte finden sich in Indien bis hinauf in die Regierung. Im Januar erklärte der Staatsminister im Bildungsministerium, Satyapal Singh, dass Darwins Evolutionslehre widerlegt sei und an Schulen und Universitäten aus dem Lehrplan verschwinden solle. Nirgendwo habe man beobachtet, dass Affen sich zu Menschen entwickelten: "Seit die Menschen auf der Erde erschienen sind, waren sie immer Menschen." Der Staatsminister wurde von seinem Ressortchef zurechtgewiesen, aber diese befremdliche Äußerung war kein Einzelfall. Politiker der regierenden Indischen Volkspartei (BJP) haben behauptet, dass Kuh-Urin Krebs heilen könne oder dass der kürzlich verstorbene Kosmologe Stephen Hawking die Veden, also die heiligen Schriften des Hinduismus, für physikalisch aufschlussreicher gehalten habe als Einsteins Relativitätstheorie. Und Indiens Premierminister Narendra Modi selbst hat 2014 bei der Einweihung einer Klinik erstaunliche Folgerungen aus der Gestalt des Gottes Ganesh gezogen, der oben Elefant und unten Mensch ist: "Es muss damals einen plastischen Chirurgen gegeben haben, der einen Elefantenkopf auf den Körper eines Menschen gesetzt hat."

Für seriöse indische Wissenschaftler und auch für die aufgeklärte Öffentlichkeit des Landes klingen solche Theorien nicht weniger absurd, als sie einem westlichen Beobachter vorkommen. In der Presse hagelt es Hohn und Spott, wenn sich ein Staats- oder Parteivertreter aus dem BJP-Lager wieder einmal zu einem besonders bizarren Beispiel dieses intellektuellen Ahnenkults verstiegen hat. Dennoch passiert es immer wieder aufs Neue.

Wissenschaftliche Erkenntnisse direkt zu leugnen, wie es der Bildungs-Staatsminister Singh in seiner Darwin-Schelte getan hat, ist dabei eigentlich nicht der Stil jener Hindu-Nationalisten, die den harten ideologischen Kern der Regierungspartei BJP bilden. Normalerweise würden diese ein Gedankengebäude wie die Evolutionslehre nicht bekämpfen, sondern vereinnahmen und als bloßen Anwendungsfall ewiger, höherer spiritueller Weisheit deklarieren, meint die Wissenschaftshistorikerin Meera Nanda vom Trinity College in Hartford, Connecticut, die das Phänomen seit Langem verfolgt: "Sie sagen, dass es sich dabei um untergeordnete Arten von Wissen handelt." Das ist eine grundsätzlich andere Strategie als die jener christlichen Fundamentalisten, die auf den Wortlaut der Bibel pochen und zum Beispiel Darwins Ideen ablehnen, weil sie der alttestamentarischen Schöpfungsgeschichte des Buches Genesis widersprechen.

Meera Nanda berichtet, dass viele indische Lehrer ihren Schülern die Entwicklung der biologischen Arten am Beispiel der Avatare, der Erscheinungsformen des Gottes Vishnu, erläuterten. Vishnu, so heißt es in der hinduistischen Überlieferung, nimmt zunächst die Gestalt eines Fisches an, dann die einer Schildkröte, dann die eines Ebers – und so weiter, in einer aufsteigenden Reihe bis hin zur menschlichen Gestalt. Das dient im Unterricht dazu, die Herkunft des Lebens aus dem Wasser und die Entstehung zunehmend komplexer tierischer Organismen zu erklären.