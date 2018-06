Italien gibt es seit circa 750 vor Christus – als laut Plutarch Romulus und Remus im Weidenkörbchen (Moses!) am Tiber-Ufer anlandeten und von einer Wölfin aufgezogen wurden. Dass die beiden einer Vergewaltigung durch den Kriegsgott Mars entsprangen, erwähnen wir nur, um auf die göttlichen Wurzeln von Bella Italia hinzuweisen. Diese erklären die Langlebigkeit des Landes sowie dessen betonmäßige Stabilität – von seinen großkulturellen Leistungen ganz zu schweigen (römisches Recht, doppelte Staatsbürgerschaft, Christentum, Renaissance, Ferrari, Armani, Prosciutto/Melone).

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Und schon sind wir in der Gegenwart, wo die 65. Regierung seit 1945 ansteht. Mithin verzeichnet die Republik etwa ein governo pro Lebensjahr. Dies mit dem Verweis auf nur acht deutsche Regierungschefs seit 1949 zu bespötteln würde von typisch teutonischer Arroganz zeugen. Obwohl im Grunde unregierbar, hat sich das rückständige Agrarland zur Nummer zehn in der Wirtschafts-Weltrangliste hochgearbeitet und zur Nummer drei in Europa. Da Journalisten gern steile Thesen aus knappen Fakten zimmern, behauptet dieser Autor: Italien ist ein bewunderns-, ja beneidenswertes Land, weil es ohne Regierungen floriert. Arrangiarsi ist das Zauberwort – man kriegt es irgendwie hin.

An dieser Stelle verweisen nordisch-protestantische Menschen sauertöpfisch auf die Defizite des Landes: Zivilprozesse dauern zehn Jahre, die Verwaltung erstickt im bürokratischen Müll, der Mezzogiorno verschlingt Abermilliarden und bleibt trotzdem arm, das Wahlvolk kürt den Clown Berlusconi viermal zum Regierungschef ... Und nun der GAU: ein Regierungsbündnis zwischen der hart rechten Lega und der Anti-System-Partei Fünf Sterne. Doch das globale Finanzkapital schert sich nicht um das Wahlergebnis. Der italienische Aktienindex ist seit März um elf Prozent gestiegen, etwa fünfmal schneller als der Euro Stoxx 50.

Derlei Vertrauensbeweis zeigt abermals: Italien ist forever, wer auch immer im Palazzo Chigi sitzt. Dass Italien keine Regierung hinkriegt, welche die Hebel der Staatsmacht zu bewegen vermag, sei als größte Stärke des Systems zu preisen. Es hat Berlusconi überlebt und wird auch die übel beleumdete Lega und die Fünf Sterne überleben. Ein autoritärer Rechtsruck wie in Polen und Ungarn ist nicht das Schicksal Italiens, wo die Anarchisten-Devise gilt: "Keine Macht für niemand". Dazu passt, dass die beiden Parteien keine Mehrheit in Parlament und Senat haben. Das heißt: Die Italiener mögen leichtsinnig sein, sind aber nicht leichtgläubig oder gar blöd. Das Wahlvolk kennt seine Pappenheimer und verweigert ihnen das Mandat, das die Übermacht gebiert.

Nach fünf Gesprächsrunden zwischen Lega und "Stelle" droht Präsident Mattarella mit Neuwahlen am 8. Juli. Macht nichts, sagen die Abkömmlinge des Mars; wir stehen unter dem besonderen Schutz des Olymps. Und unter einem halben Dutzend Rettungsmechanismen der Euro-Zone. Kann man sich vorstellen, dass die EU ein Gründungsmitglied fallen lässt? Das Land, das alle Welt liebt – spätestens seit Erfindung des Espressos im Jahre 1884? Auf die EU-27 ist mehr Verlass als auf eine Politikerkaste, die so viel Verantwortungsbewusstsein aufbringt wie der Kapitän der Costa Concordia . Der Hallodri hatte 2012 einen Felsen vor der toskanischen Küste gerammt – und als einer der Ersten das sinkende Schiff verlassen.