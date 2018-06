Alljährlich schickt mir eine treue Freundin aus Japan ein Tütchen mit Shisosamen, obwohl es sicherlich verboten ist. Ohne Shiso gibt es kein korrekt zubereitetes japanisches Essen, und sie kennt meine Vorliebe für die großen, samtweichen Blätter, die jede Sushiplatte garnieren. Ich esse sie immer auf, und alle lachen über mich, denn sie sind eigentlich reine Dekoration. Aber Geschmack und Geruch sind unvergleichlich japanisch für mich – ein Blatt reicht, und ich stehe mitten in Shinjuku an einer Straßenkreuzung oder in einem Baumarkt in Kyoto. Dort habe ich mich bei schlechtem Wetter endlos herumgetrieben und viel über den japanischen Heimwerker und Gärtner gelernt. Zum Beispiel über die japanische Scherenmanie.

Für alles gibt es eine eigene Schere. Für das Beschneiden von Bonsais ganze Maniküre-Sets, aber ich habe auch städtische Gärtnertrupps dabei beobachtet, wie sie mit Scheren, so klein wie Nagelscheren, übermütige Grashalme abschneiden, die es wagen, an Bordsteinkanten hervorzuwachsen. Oder Kiefernfriseure, die Kiefernnadeln eine nach der anderen mit einer Spezialschere in Fasson bringen. Für diese Tätigkeiten gibt es auch im Baumarkt Arbeitskleidung, die so elegant aussieht, als sei sie von Comme des Garçons entworfen worden. Und in der riesigen Pflanzenabteilung vergleichen ältere Damen lange die Stiefmütterchen und Geranien und kaufen Samen für alle möglichen Gemüse und Kräuter. Eben auch für Shiso. Überall sieht man in Balkonkästen vor den Haustüren etwas sprießen und wachsen. Das ist oft der einzige Garten.

Doris Dörrie, 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

In Tokio in den kleineren Nebenstraßen genauso wie in den Notunterkünften in Fukushima werden die Balkonkästen liebevoll gehegt und gepflegt. Ein einziges Shisoblatt als Trost für die Verwüstung der Welt. Der große Vorteil der Shisopflanze ist, dass selbst einem Gartentrottel wie mir der Anbau gelingt. Dieser Triumph, dieses Glück, wenn ich das erste Blatt ernte und mir in den Mund stopfe! Es gibt Shiso unter dem Namen Perilla auch bei uns, aber das werde ich meiner treuen Freundin aus Tokio nie sagen.