Kurioserweise ist unsere kleine deutsche Wirklichkeit schon internationaler Filmstoff geworden: Auf dem Filmmarkt in Cannes verkauft eine kanadische Produktionsfirma die Rechte an Kreuzberg. Der Film des kanadischen Regisseurs Carl Bessai handelt von einer jungen Berlinerin, die am Kottbusser Tor ein Café betreibt und sich in einen gut aussehenden syrischen Flüchtling verliebt – was ihrem deutschen Ex-Freund gar nicht gefällt. Die Folge: Liebes- und Bandenkriege, eine Romeo-und-Julia-Geschichte zwischen Kebab-Läden, Szene-Cafés und Handy-Shops. Beworben wird Kreuzberg mit dem Slogan: "Nicht alle Mauern sind aus Stein".

Ohnehin hat es etwas von einer Expedition ins populärkulturelle Unbewusste, wenn man im Palais du Festival über den Filmmarkt von Cannes läuft. Im Grunde handelt es sich um einen riesigen visuellen Schmuddelbasar, auf dem rund 10.000 Händler ihre Projekte, Filmlizenzen, Verleih- und Streaming-Rechte verkaufen. Hier lässt sich feststellen, dass manche Nationen gar nicht zimperlich sind bei der filmischen Aneignung des weltpolitischen Geschehens. Wer sich zum Beispiel am Marktstand einer iranischen Produktionsfirma einen Streaming-Link des Riesenhits Damascus Time besorgt, wird einen Kriegsfilm sehen, in dem der Iran mit großem Pathos seine Ambitionen in Syrien bekräftigt. Zwei iranische Piloten, Vater und Sohn, fliegen nach Palmyra, um auf dem Flughafen ausharrende Zivilisten aus den Händen des sogenannten Islamischen Staates zu befreien. Ebrahim Hatamikia, der Regisseur der Heldengeschichte, bezeichnet sich im Werbematerial zum Film als "einfachen Soldaten der Islamischen Republik Iran".

Natürlich landet nur ein winziger Bruchteil der auf diesem Markt gehandelten Filme im Wettbewerb von Cannes. Und doch wäre es reizvoll, in einer eigenen Sektion all die in ihren Ländern erfolgreichen Gesinnungsblockbuster zu erleben, die gegenwärtige Kriege und Konflikte mit propagandistischen Bildern fortsetzen. Danach könnte man sich ja wieder einen Film von, jawohl, Jean-Luc Godard anschauen.

Im Alter von 87 Jahren hat Godard noch einmal einen Film gedreht: Le Livre d’Images. Wieder beschäftigt er sich mit den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Erzählens mit Bildern. Wieder untersucht er vergangene und gegenwärtige Kriege und Totalitarismen. Wieder arbeitet er mit literarischen Zitaten, mit Szenen aus der Kinogeschichte, die er teilweise verfremdet, mit Fotografien – und auch mit Aufnahmen, die der "Islamische Staat" ins Internet gestellt hat.

Ein Großteil des Films beschäftigt sich mit der arabischen Welt und dem westlichen Blick darauf. Auf der Grundlage eines Romans von Albert Cossery untersucht Godard die Utopie eines eigenständigen, aus dem Spannungsfeld der Großmächte tretenden arabischen Emirats. Godard fragt sich, was mit dem Begriff "arabische Welt" überhaupt gemeint ist. Er erkundet historische Linien gegenwärtiger Konflikte, schaut sich an, mit welchen Bildern diese Region repräsentiert wird. Und er fragt beiläufig, mit welchem Recht all die Befreiungsbewegungen davon ausgehen, dass das syrische Volk von ihnen befreit werden will.

Le Livre d’Images ist ein assoziativer Gedankenfluss, in dem Bild, Ton und Musik unabhängig voneinander existieren. Ein essayistisches Gedicht. Oder ein Essay, der seinen Bildern eine lyrische Eigenständigkeit lässt. Bewegend ist Godards Stimme. Es ist das fragile, zitternde, aber immer noch souveräne Organ eines alten Löwen, der sich aus seiner Höhle im Städtchen Rolle am Genfer See zu Wort meldet.

Wer den Film gesehen hat, will am liebsten in die nächste Bibliothek laufen, den Zitaten, Büchern, Referenzen folgen. Aus Zeitgründen nehmen wir aber erst einmal einen der Gedanken aus Le Livre d’Images mit hinein in die Bilderflut von Cannes: "Der Akt der Repräsentation ist immer auch ein Akt der Gewalt gegenüber den Repräsentierten."