Als Jerusalem-Syndrom bezeichnet die Psychiatrie das Bündel von Illusion, Selbsttäuschung und Verblendung, das Besucher der Heiligen Stadt befällt und sie wähnen lässt, Moses, Maria oder Jesus zu sein. Diese Diagnose darf man getrost auf den ganzen Nahen Osten ausweiten, wo regelmäßig das rationale Interessenkalkül aussetzt.

Fangen wir mit Hamas an. Sie schickt die Einwohner Gazas seit dem 30. März auf den "Marsch der Rückkehr" und in das Tränengas- und Gewehrfeuer der Israelis – mit Dutzenden von Toten und Hunderten von Verletzten. In der Geschichte palästinensischer Fehlentscheidungen ist diese die ärgste. Denn "Rückkehr" signalisiert Israel, dass es nicht um zwei Staaten geht, sondern nur um einen, den palästinensischen zwischen Mittelmeer und Jordan. Die Botschaft: Weg mit euch!

Für die Israelis ist der tägliche Angriff auf ihre Grenze eine existenzielle Herausforderung; deshalb die unbarmherzige Abwehr. Damit sind sie in die Falle von Hamas gelaufen, für die jeder tote Zivilist ein Gewinn im Psychokrieg der Bilder ist: die Israelis als Killer. Es ist zwar deren gutes Recht, die Invasion zu vereiteln, aber dazu müssen keine Scharfschützen gegen Unbewaffnete her. Es gibt zurückhaltendere Mittel, um eine Menge zu stoppen, wie es einem demokratischen Staat geziemt – aus Gründen der Klugheit wie der Humanität.

Die Iraner wissen: Israels Luftwaffe agiert mit Putins stillschweigendem Plazet

Weiten wir den Blick nach Teheran und Washington. Donald Trump hat das Atomabkommen (JCPOA) von 2015 aufgekündigt, der Iran die Folterwerkzeuge der Sanktionen vorgezeigt. Der Deal hat gewiss gravierende Schwächen. Er verlängert, aber versperrt den Weg zur Bombe nicht. Er lässt den Bau weit reichender Raketen zu, aber nicht die Kontrolle von Militäranlagen.

Wie die Makel beseitigen? Im Herbst gelobte Trump noch, mit den Europäern zusammenarbeiten zu wollen. Die wollten an dem Deal festhalten, dann eskalierte Trump mit der einseitigen Kündigung. Jetzt steht das Bündnis vor einer Situation, die absurder nicht sein kann. Kehren die Europäer nicht zurück zu den Sanktionen, will Trump die Freunde in den Würgegriff nehmen, also ihre Firmen bestrafen. "Großzügig" will er ihnen drei bis sechs Monate für den Abbruch der Iran-Geschäfte gewähren. Und dann? Wirtschaftskrieg gegen den Rest des Westens – wider Amerikas eigene Interessen? Will Trump die Europäer in die Arme des Iran treiben? Das Jerusalem-Syndrom zeigt sich auch im Weißen Haus.

Nun zur Front in Syrien, wo der Iran und Israel den Krieg proben. Hier ist rationale Interessenpolitik freundlicherweise noch nicht zum Jerusalem-Syndrom verkommen. Die Iraner wissen, sie sind unterlegen. Israel hat den Vorteil der "inneren Linien", das Gros der iranischen Kräfte ist 1500 Kilometer weit weg. Die Iraner wissen auch, dass Israels Luftwaffe mit Putins stillschweigendem Plazet agiert. Nachdem er Assad gerettet hat, will Putin Teherans Ausdehnung bis ans Mittelmeer nicht mehr hinnehmen und lässt seinen Freund Netanjahu für sich arbeiten.

In der strategischen Klemme zwischen Israel, Amerika und Russland müsste der Iran sich eigentlich in Bescheidenheit üben. Gäbe es dabei nicht zwei Probleme. Einmal die Versuchung des Irrationalen, die Teheran dazu verleitet, Amerika und Israel anzugreifen, wo sie verwundbar sind: durch Terrorattacken oder die Entfesselung der Hisbollah mit ihren 100.000 Raketen, die auf Israel zielen. Hier droht der ganz große Krieg.

Zum Zweiten müsste etwas für Teheran herausspringen. Ein Staat, der in die Enge getrieben wird, verfällt eher dem Jerusalem-Syndrom als einer, der Anreize zum Wohlverhalten serviert bekommt – was übrigens auch für Hamas gilt. Weder Trump noch Netanjahu haben sich als Zuckerbrot-Bäcker hervorgetan. Die Europäer hat Trump mit seinen brutalen Auftritten verstört, statt sie einzubinden.

Groß angelegte Konferenzen helfen in dieser Vorkriegssituation nicht. Geheimdiplomatie muss her, wo man Interessen auslotet und kleine Zuckerbrötchen backt, ohne Gesichtsverlust zu riskieren. Nahost war dem Jerusalem-Syndrom seit dem Jom-Kippur-Krieg 1973 nie so nah wie heute. Wer aber ist Patient, wer Therapeut? Ach ja, aus dem Weißen Haus hört man pünktlich zur Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem, ein "nachhaltiger" Friedensplan für Israel/Palästina sei "fast fertig". Wann kommt er? "Wenn die Zeit reif dafür ist" – so in den nächsten zwei Monaten. Inzwischen bleiben alle brav und besonnen. Wer’s glaubt, wird selig. Oder irre.

