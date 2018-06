Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Das Kreuzworträtsel als PDF



Waagerecht:



7 Dreh- und Angelpunkte in Über-Land-Reiseplänen 10 Sehr begrüßt von Cherie und Ami – oder den Freunden von umzuckerter Luft 14 Einer von den üblichen Eigentumswechselfällen des Lebens 17 Man bleibt jung, solange man noch lernen, neue Gewohnheiten annehmen und ... ertragen kann (M. v. Ebner-Eschenbach) 19 Klingt ja wie Kurzkommentar zur Schneeschmelze, der Drink 20 Wogenwesen weiland – oder ein 41 waagerecht von gestern? 21 Familienversammlungsort Nummer eins 22 Etablissement in der Tradition der Brüder Lumière 24 Findet, in fließendem Polnisch, Erwähnung zwischen Spitze und Zeugnis beim Warenanpreiser 26 Mehr ein Lassen als ein Tun, um etwas zu erreichen 27 Deren Land: in Nachbarschaft größter Nationen 28 Diese eine Liebe der Ärzte, nie wird sie zu Ende gehen 30 Bewegte Legion um Legion in Justinians Mission 32 Märchenhaft: Im Erdbeerbeetehegegewerbe gibt’s insgesamt ... 34 Anmutproband, dem gesamtigen Eindruck nach 35 Den meisten Besuchern der 28 waagerecht das Wichtigste 37 Der zweite Name neben Anna, die als Tina Star ward 38 Reue ist Klugheit mit ... (Sprichwort) 39 Das Schluss- zum Wort an höchste Adresse 40 Zum Bett im Kornfeld gehören Blumen und Stroh als Dreingabe und die sowieso 41 Die Nachfrage, zu der es schon keine Antwort mehr gibt 42 Wie der Rohbau, so der 21 waagerecht am Fastentag 43 Hoffnungsträger guter Einnahmen im Handwerk mit besonders goldenem Boden 44 Sei Flieger gen Heimat, so wünschen viele zu Verdis Noten

Senkrecht:



1 Lieferte Spott und Lob epigrammweise ab, als Titus- und Domitianuntertan 2 Ein Rackern am Frachter, ein Plan der Dammbauer 3 Nächst Umgebundenes plus nähere Umgebung: Kulturstandort in Messestadt 4 Volksmunds Tipp: Für törichte ... taube Ohren! 5 An gehöhltem Stein reiche Gegend 6 Poetischer Auftakt zur Auktion 7 Oft müssen wir zu unserer Verwunderung erfahren, dass die Welt schon vor uns ... gewesen ist (Johann J. Mohr) 8 Der gebotene Respekt vor Sonnenwirkung sagt uns: ... auf! 9 Die Tüpfelchen auf dem ö der Könnerschaft 10 Guter Wunsch, wenn auch nicht aus Bazillusperspektive 11 Nach dem ... ist vor dem ..., wie Ballexperten wissen 12 Leisten laufend mitnahmeeffektvolle Dienste 13 Haushaltsordnungshelfer der breitschultrigen Art 15 Unlaublich, wie eine jede das Naturgrün mehrt 16 Kürzel derer im Trikolore-Trikot 18 Aus den Resten von gestern: verschafft vielleicht Respekt für morgen 23 Mit gewissem Dreimaldrei war Ruf nach 25 senkrecht gegeben, auf seine Weise 25 Eine Wende hin zum Bedrängnis-Ende 29 Kurzerhand: eine gängige Methode, sich ein Bild vom Bild zu machen 30 Der ist der Glücklichste und der unbedingt sichere Herr seiner selbst, der dem morgenden Tag ohne ... entgegensieht (Seneca) 31 Fleißig, fleißig, wenn Wanderer aus Isny oder Kempten zu deren Stadt gelangen 33 Eines weisen Menschen ... währt das ganze Jahr (Sprichwort) 36 Künstlerische Zwei-Silben-Vorlage für Drei-Silben-Text bei Trio 38 Prima wird sie’s finden, namentlich im mediterranen Frühling angesprochen zu werden

Lösung von Nr. 2432 (ZEITmagazin Nr. 20/2018):



Waagerecht 6 MUSSE 9 EGOZENTRIK 15 PIPELINE 17 OPER in K-oper-nikus 20 AENEAS der Ilias, Aeneis 21 TEGEL 22 INTERESSEN 23 REDIGIEREN 24 TINTE 26 "nach BILLIGem Ermessen" 27 WERT 29 KOENIGIN 32 SANGRIA 35 AHR 36 Puschkin, "Eugen ONEGIN" 37 STAKEN 39 ACHAT-schnecke 41 MOERS in Moers-er 42 LEIDENSCHAFTEN 43 ROEM von Sylt aus 44 VEILCHEN 45 TENNIS Borussia Berlin e. V.



Senkrecht 1 SUPERLATIVE 2 WENIG 3 BOOTE 4 LEERE 5 MINE 6 MITWISSER 7 SEGELN 8 EILIG 10 GENIE 11 die und das TASTEN 12 RESI in Resi-denz 13 KENT 14 BADEINSEL aus S-a-n-d-l-i-e-b-e 16 LEDIGKEIT 18 PERTH, Western Australia 19 RENO, Nevada in Sac-r-am-e-n-t-o, Kalifornien 25 NIGERIA 27 WINSCH 28 RACHE 29 KRAFT 30 NEON 31 Radrennen GIRO d’Italia, 2018 ab Jerusalem 33 REN 34 AACH und Aachen 36 OTTER 38 "Winter ADE" 40 HANG 41 MEN = Männer (engl.) in Men-orca