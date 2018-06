Über die Bologna-Reform ereifern sich Kritiker bis heute. Ein kleines Glossar der Untergangs-Rhetorik

Verschulung

Durch verdichtete Lerninhalte in der kurzen Zeit eines Bachelorstudiums (sechs Semester) führe Bologna zu langem Absitzen in Seminarräumen und Hörsälen, bei wenig Spielraum fürs Eigenstudium. Obwohl dieser Vorwurf meist leicht oberlehrerhaft erhoben wurde, hat er wie kein zweiter, man darf wohl sagen: Schule gemacht.

Ökonomisierung

Es gehe seit Bologna nur noch um Wettbewerb, Benchmarking, Qualitätskontrolle und andere quantifizierbare Parameter, im Dienste der noch mit Humankapital rechnenden Wirtschaft; die Sache selbst, der unsichtbare Geist, trete in den Hintergrund. Verteidiger von Bologna spötteln, der Vorwurf der Ökonomisierung lasse sich immer und überall erheben, sei also ein ziemlich billiges Argument.

Bulimie-Lernen

Die Übertragung medizinischer Krankheitsbilder auf den Bildungsbereich ist, mit Verlaub, zum Kotzen und braucht nicht weiter erörtert zu werden.

Elitenprojekt

Bologna sei ohne Rücksicht auf das institutionelle Gefüge der Europäischen Union und unter Umgehung der darin enthaltenen demokratischen Einfluss- und Kontrollmechanismen beschlossen worden, sagen Kritiker. Und in der Tat: Parlamente waren kaum eingebunden. In südeuropäischen Ländern stimmte man nachträglich mit den Füßen ab und ging gegen Bologna auf die Straße. In Deutschland war man sich dafür zu fein. Hier verhallte der Widerstand gegen das Elitenprojekt stilvollendet in den Redaktionsstuben.

Zersplitterung

Mit der Uni-Reform sind Tausende neue Bachelor- und Masterstudiengänge entstanden. Früher studierte man Literatur und beschäftigte sich aus persönlichem Interesse intensiv mit Baudelaire und anderen schreibenden Müßiggängern, heute studiert man gleich Promenadologie. Kulturkonservativen steht deshalb der Untergang des Abendlandes vor Augen, sie sehen überall Fachidioten, denen der gemeinsame Grund und Boden unter den Füßen fehle. Promenadologen winken müde ab: Gemach, gemach.

Überlastung

Die Professoren müssen neben der Lehre hinter Drittmitteln her sein, die Studierenden hetzen in eng gestrickten Studienmodulen von Leistungspunkt zu Leistungspunkt und absolvieren laufend berufsvorbereitende Praktika, gar nicht zu reden von neuen bürokratischen Anforderungen an beide Gruppen. Durch Bologna, heißt es, sei das Arbeitspensum für alle Beteiligten deutlich gestiegen. Es dominiert das Gefühl, nichts richtig zu Ende ...