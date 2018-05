Alexander Zosel, 52, ist Mitgründer der Firma Volocopter, deren Lufttaxi schon ohne Pilot in Dubai startete.

Sieben Jahre musste ich warten, bis ich zum ersten Mal mit meinem eigenen Lufttaxi fliegen durfte. Bisher saßen nur wenige Piloten am Steuer eines solchen Gerätes. Als es endlich so weit war, an einem Montagmorgen auf dem Segelflugplatz Bruchsal, hatte der Volocopter – unser Flugtaxi – schon hundert Stunden Testflug hinter sich. Da stand er, schneeweiß, eine Kapsel mit zwei Kufen. Er erinnert an einen Hubschrauber, nur dass sich auf seinem Dach kein großer Rotor dreht, sondern 18 kleine auf einem runden, federleichten Gestänge. So wie bei einer Drohne, nur eben im größeren Format. Ich war nicht nervös, ich bin als Pilot schon Gleitflieger und Leichtflugzeuge geflogen. Ich stieg durch die offene Tür, setzte mich auf eine der zwei Sitzschalen, schob den Regler nach oben, griff den Joystick und startete langsam senkrecht in den Himmel. Leichter Nieselregen perlte von den großen Fenstern, während ich immer höher stieg und mein Team am Boden die Köpfe immer weiter in den Nacken legte.

Es war ein langer Weg bis zu diesem Montagmorgen. Hubschraubergroße elektrische Drohnen, die Menschen transportieren, von Stadt zu Stadt, von Hochhaus zu Hochhaus? Das klang lange Zeit nach Science-Fiction. Heute basteln über 100 Projekte weltweit an Lufttaxi-Modellen, in zwei bis drei Jahren wird es in manchen Ländern die ersten kommerziellen Angebote geben. In Zukunft wird das den Verkehr in unseren Städten entlasten. Außer den Testpiloten und mir hat noch nie jemand den Volocopter gesteuert, selbst unser größter Investor durfte bei einem Testflug nicht an den Knüppel. Dabei lässt sich das Lufttaxi eigentlich sehr leicht fliegen. Rechts, links, vor und zurück, das ist einfacher als jedes Computerspiel. Aber es bleibt das Ziel, dass die Lufttaxis von allein fliegen.

Bei meinem Flug war fast alles vorgeplant und programmiert: Geschwindigkeit, Höhe, Route. Es war, als ob ich auf meinem Fernsehsessel sitzend langsam durch die Gegend schweben würde, ich war mehr Ballonfahrer als Drohnenpilot. Ich schaute auf das Display vor mir, aus dem Fenster auf die grünen Felder, und mir war fast ein bisschen langweilig. Drei Minuten und 30 Sekunden bin ich mit dem Lufttaxi geflogen. Kurz vor der Landung habe ich den Joystick losgelassen, sodass der Volocopter in der Luft stand. Ich brauchte beide Hände, um meinem Team zu applaudieren – wir waren wieder einen kleinen Schritt vorangekommen. Nach der Landung knallten die Champagnerkorken.

