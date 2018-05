Drei Eier pro Person, maximal sechs (na gut: sieben) pro Omelett, so lautet unsere Regel. Hier kommt die Ausnahme: Mini-Omeletts. Jedes entsteht aus einem einzigen Ei. Besorgen Sie sich ein oder zwei kleine Pfännchen, höchstens handtellergroß. Und nun wird nach dem Grundrezept gearbeitet wie bisher auch, nur mit sehr viel mehr Geschick.

Die ersten Male geht es vielleicht schief, so ist es eben manchmal in der Schule. Aber das Ergebnis sind bezaubernde kleine Halbmonde, mit Schichten wie die Großen. Versuchen Sie das auch einmal mit Wachteleiern, in diesem Fall mit drei pro Pfännchen. In Wachteleiern ist das Verhältnis von Dotter zu Eiweiß größer, und das ist hochwillkommen.

Indes – was fängt man mit derartigen Miniaturen an? Nun, entweder sind sie zusammen mit den Beilagen, wie Sie sie in der Omelettschule gelernt haben, kleine Amuse-Gueules. Oder aber sie sind selbst Beilage. Etwa zu einem Kalbsschnitzel, vielleicht zusammen mit ein paar Streifen Salzgurke. Andere Variante: Sie legen die Kleinen neben ein Schwarzbrot mit Butter und Schinken. Plus Schnittlauch.

Eine andere Art, Omelettes zu servieren, sind Rollen. Sie bereiten Ihr Omelett nach dem Grundrezept zu, achten aber diesmal penibel darauf, dass die Oberfläche jeder Schicht, bevor Sie sie aufrollen, nicht mehr flüssig ist (sämig darf sie noch sein). Das Resultat schneiden Sie nun in einzelne Rollen, die Sie zusammen mit Röllchen von Räucherlachs und Frischkäse servieren.

Diese Rollen haben ein Vorbild: Tamago. Erster Schritt: Besorgen Sie sich eine Tamago-Pfanne. Das ist eine rechteckige Omelettpfanne aus Japan.

Sie kennen Tamago übrigens: Das sind die kalten Sushi-Eierrollen auf Klebreis. Man kann sie auch ohne diesen Reis verwenden, als Beilage zu Kochschinken zum Beispiel, oder zu Krabben. Tamago bereiten Sie wie das Omelett zu, das ich Ihnen bereits in Folge 23 beschrieben habe, nur eben, dass die Tamago-Rolle rechteckig ist und in Scheiben geschnitten sowie anschließend kalt serviert wird.

Sie ist auch eine gute Unterlage, um Kaviar draufzutun, darunter aber bitte eine dünne Scheibe Toast, denn so ein Tamago-Röllchen fällt gerne mal auf dem Weg zum Mund auseinander.

Für das Basis-Omelett (2 Personen): 6 Eier, weißer Pfeffer, Butter, 1 Schalotte, Salz, Tabasco, Worcestersauce, Sonnenblumen- oder Maisöl

Basisrezept: Butter, Pfeffer, Schalottenwürfel anschwitzen; Eier trennen, Eiweiß salzen und schlagen; Öl, Tabasco und Worcestersauce ins Eigelb und schlagen; die Massen mischen; dünne Eimasse-Schicht in der Pfanne leicht stocken lassen, mit Spatel falten; nächste Schicht auf dem ganzen Pfannenboden verteilen (den festen Halbmond dabei mit dem Spatel anheben und Pfanne schräg halten, sodass die flüssige Masse auch darunterfließen kann), wieder falten etc.