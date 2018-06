Sigmar Gabriel nannte den Auftritt "schräg". Norbert Röttgen, außenpolitischer Sprecher der CDU, fand ihn "peinlich und unverantwortlich". Der Gescholtene verteidigte sich damit, er lasse sich von "kurzfristigen Turbulenzen" nicht irritieren, es sei doch gut, wenn man trotz aller politischen Schwierigkeiten im Dialog bleibe. Der Autokrat lachte sich ins Fäustchen.

Die "Turbulenzen", das war damals der Einmarsch Russlands auf der Krim, der Gescholtene hieß Joe Kaeser, war Siemens-Chef und hatte sich zu dessen Freude mit Wladimir Putin in Moskau fotografieren lassen. Die EU rang derweil um Einigkeit. Eigentlich hieß er gar nicht Joe Kaeser, sondern Josef Käser. Aber dazu gleich mehr.

Erst einmal zu den Turbulenzen dieser Woche: Zwei Fußballer mit türkischen Wurzeln lassen sich bei einem Dinner mit dem türkischen Potentaten Recep Tayyip Erdoğan breit grinsend fotografieren. Davor hat man Trikots ausgetauscht, von Top-Sportler zu Top-Politiker gewissermaßen, einer der beiden hat auf das Trikot sinngemäß auf Türkisch geschrieben: "Für meinen verehrten Präsidenten. Hochachtungsvoll". Nun waren die beiden nicht irgendwelche Kicker, sondern Mesut Özil und İlkay Gündoğan, Spieler der Nationalmannschaft. "Unsere Jungs" also. Müssen die nun also ausgerechnet so einem Wahlkampfhilfe leisten, einem der unangenehmsten Gegenspieler der liberalen Demokratie, der Kritiker schon mal für einige Jahre hinter Gittern verschwinden lässt? Muss man ihn dann auch noch "meinen Präsidenten" nennen?

An diesen beiden Punkten macht sich die Kritik fest, zu Recht: Wie doof oder fehlgeleitet muss man sein, um nicht zu umreißen, was man da tut? Und: Wie integriert kann man sein, wenn man als Deutscher einen solchen Undemokraten von Staatschef "mein" nennt. Die erste Frage ist leicht beantwortet: Ziemlich doof. Ungefähr so doof, wie wenn man als Top-Manager Putin besucht und meint, Politik machten ja nur die Politiker. Der Vergleich zwischen Gündoğan und Kaeser hinkt an mehreren Stellen, schon klar, zum Beispiel hat der gebürtige Gelsenkirchener Gündoğan nie bestritten, dass er Deutscher ist, während Kaeser offenbar so gern amerikanisch sein wollte, dass er seinen Josef und einen Umlaut geopfert hat. Dafür hat Kaeser Putin nicht verbal an die Brust gedrückt.

Immerhin aber führt der Vergleich zu der Frage, wozu einen das Deutschsein verpflichtet. Das ist auf verquere Art das Gute an dem Vorgang: Er macht vielleicht einmal deutlich, dass es eben nicht nur zwei Sorten von Migranten gibt – illegale Sozialleistungserschleicher auf der einen Seite und Vorzeige-Immis auf der anderen, die dann aber auch alles richtig machen. Migranten machen Sachen: tolle, mittelmäßige, und manchmal machen auch die vermeintlich Tollen richtig falsche Sachen. Könnte sogar sein, dass irgendeiner mal erklärt, er wähle die AfD.

Dürfen die beiden nun mit zur WM? Gut, dass Jogi Löw diese Frage schnell beantwortet hat: Na klar, sie dürfen. Denn nun könnten wir vielleicht doch noch einmal auf die heikleren Fragen zurückkommen: Wo beginnt Integration, und wann ist sie erfolgreich abgeschlossen? Oft wird diese Debatte scheinheilig geführt. Da stürzen sich die einen begierig auf Gewalttaten, um zu beweisen, dass die kulturellen Gräben zu tief seien. Und Verbandsfunktionäre beteuern, dass Verbrechen selbstverständlich inakzeptabel seien. Beides beweist wenig. Kniffliger und damit realitätsnaher wird es da, wo die Sache weniger eindeutig ist. Ist zum Beispiel einer integriert, der seiner deutschen Nachbarin den Rasen mäht, hier als Klempner arbeitet und Steuern zahlt, der aber sagt: Eine Deutsche würde ich nie heiraten? Oder einer, der für Deutschland Pokale holt, aber bockig die Nationalhymne verweigert oder den türkischen Regierungschef "meinen Präsidenten" nennt?

Es ist gut, wenn mehr solche Fragen gestellt werden, wenn diskutiert wird, was eigentlich unsere Kriterien sein sollen, die selbstverständlich weit unterhalb von Gesetzesverletzungen liegen. Eine allgemein verbindliche Antwort wird es darauf, wie im Fall Gündoğan, kaum geben. Ist das zum Aushalten? Aber sicher.

