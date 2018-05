An einem Abend Mitte der neunziger Jahre steht ein Mann an der Pforte des Bundesnachrichtendienstes (BND) im bayerischen Pullach, der sich als russischer Wissenschaftler vorstellt und um Einlass bittet. Die Geheimdienstler haben ihn bereits erwartet. Der Russe, so schildern es damals Beteiligte, hatte zuvor angekündigt, dass er überlaufen werde. Er hat eine anstrengende Reise hinter sich, die über die Ukraine und Österreich bis nach Deutschland führte. Nun ist er da – und verspricht den Deutschen, dass seine Frau eine Probe einer geheimnisumwitterten Chemikalie nach Europa transportieren werde, die gravierende Folgen für die Sicherheitspolitik habe.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden