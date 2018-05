Bittere Armut in einem monströs reichen Land; Gewalt, die in den Alltag kriecht, als die Jobs verschwinden; eine liberale Elite, die auf das Leben der Abgehängten in der Provinz mit Verachtung herabblickt: Die Lektüre des 2016 erschienenen Bestsellers Hillbilly Elegy, des großen Klageliedes von J. D. Vance über die Zurückgelassenen der weißen amerikanischen Arbeiterschaft, hat Olaf Scholz, so erzählt er es, die Tränen in die Augen getrieben. Ausgerechnet ihm. Dem schnöden Spröden aus dem hohen Norden. Dem Mann, den nicht wenige in seiner eigenen Partei für eine 1,70 Meter hohe empathiefreie Zone halten, aus der alles Sozialdemokratische längst entwichen ist. Und der in den vergangenen Monaten auch genauso auftrat.

Knallhart, wortkarg, unbeirrbar – so zwingt Scholz die SPD in den Augen vieler Genossen ausgerechnet auf jenen politischen Kurs, mit dem sie bei drei Bundestagswahlen hintereinander unterging: in die politische Mitte, dorthin, wo man Millimeterpapier braucht, um die Unterschiede zwischen SPD und CDU aufzuzeichnen. Dabei sollte ihr neuer Bundesfinanzminister und Vizekanzler doch klarmachen, dass die neue Groko ganz anders ist als die alte. Dem Schwarze-Null-Fetischismus abschwören, groß investieren, Europa erneuern und den Kreuzzüglern von der CSU eins überbraten. So in etwa sollte das laufen. Und dann kam Scholz und macht seit seinem Amtsantritt einen auf Olaf Schäuble: Geld zusammenhalten, Europa zappeln lassen, alles besser wissen, "ein deutscher Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister" sagen. Scholz nimmt uns in Geiselhaft, unser wichtigster Mann ist ein großes Problem – so sehen das nicht wenige Sozialdemokraten in der Republik. Und in der SPD-Bundestagsfraktion sehen das ganz viele so.

Olaf Scholz sieht das ganz anders: Er will die SPD aus der Geiselhaft befreien. Auch wenn es wehtut. Sogar ihm selbst.

Freitag vergangener Woche, Hamburg feiert den 829. Hafengeburtstag, und der Vizekanzler verlebt einen freien Tag in jener Stadt, in der er sieben Jahre lang Erster Bürgermeister war. Das heißt, so frei ist der Tag auch wieder nicht, bis eben hat Scholz zu Hause an einem Europa-Papier gearbeitet, und jetzt erklärt er beim Gang vom Bahnhof Altona runter zur Elbe, was an der Geschichte vom mittefixierten Scholz, der die SPD auf einen ausgetretenen Verliererkurs setzt, nicht stimme. Die Analyse beginnt damit, dass es gar keinen Kurs gegeben habe.

Für Scholz ist die SPD eine Partei, die neun Jahre lang, von der historischen Schlappe bei der Bundestagswahl 2009 bis in diesen Frühling hinein, ohne Orientierung und ohne Führung blieb. Und in der Tat: Vermögensteuer einführen, die Griechen retten, grüner werden, an der Seite der Kohle-Kumpel stehen, Putin gut finden, mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben, Flüchtlinge willkommen heißen, sozial linker und kulturell rechter werden – jede dieser Positionen hat die SPD seit 2009 in den Varianten ja/nein/vielleicht vertreten, manchmal sogar mehrfach.

Die SPD sei nicht mehr verstehbar gewesen und damit leichte Beute für den politischen Gegner, der ihr in Form von Klischeevorstellungen Falle um Falle aufgestellt habe. Etwa jene, dass die Sozialdemokraten nicht mit Geld umgehen könnten. Dass sie zu weich seien gegenüber Gesetzesbrechern und Straftätern. Dass sie die Probleme der Flüchtlingspolitik kleinredeten. Dass sie mit dem Leben der Menschen, die zu vertreten sie vorgäben, nicht mehr viel anfangen könnten. Und jedes Mal, wenn die SPD auf die CSU oder den CDU-Provokateur Jens Spahn reagiere, bestätige sie ein Klischee.

Scholz ist sicher, dass die SPD diese Klischees durchbrechen, sie widerlegen muss, um überhaupt wieder konkurrenzfähig zu werden. Besser gesagt: Er ist sicher, dass der neue Bundesfinanzminister sie durchbrechen und widerlegen muss, also er. Ein Schäuble-Imitator, der seine Partei in Geiselhaft nimmt, um sich bei den Wählern einzuschmeicheln? Scholz sieht sich als das exakte Gegenteil: als Dienstleister für seine Partei, als derjenige, der die SPD aus der Geiselhaft ihrer Klischees befreien kann. Erst wenn die Deutschen sich darauf verlassen könnten, dass er achtsam mit ihrem Geld umgehe, würden sie mittragen, was die SPD in der Sozial- oder Europapolitik verändern wolle.

Scholz ist ganz Jurist, überzeugt davon, dass er recht behält, wenn er sein Können nur einmal vorführen und beweisen kann. Die Frage ist, ob das so hinhaut. Es ist eine Wette gegen Teile der eigenen Partei, die öffentliche Meinung und vor allem gegen die Zeit. Die Stimmung in der Bundestagsfraktion ist, gelinde gesagt, extrem mies. Nicht nur unter den üblichen Verdächtigen, den SPD-Linksaußen und notorischen Groko-Gegnern, sondern auch unter jenen, die entschieden für eine Neuauflage von Schwarz-Rot gestritten haben. "Im Höchstmaß irritiert" sei er, "sauer und verärgert", sagt einer von ihnen. Über alle Strömungen hinweg und quer durch alle Landesgruppen sei eins klar: "So geht das nicht weiter."