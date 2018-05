Staunend stehe ich vor diesem neuen Bauwerk mitten in Berlin: Fremdartig wie eine Burg in der Wüste, sandfarben, ein bisschen unförmig, aber imposant. Die verschachtelte Form ist den vier Räumen geschuldet, die der Koloss in sich vereint. Es ist das Haus des Einen, House of One, mit einer Kirche, einer Moschee, einer Synagoge sowie einem großen, hohen Raum in der Mitte, der nach außen hin als wuchtiger Turm sichtbar wird. Gerne suche ich die drei Gotteshäuser auf, die Wege dazwischen sind kurz. Aber der spannendste Raum ist für mich der vierte, mittlere, der für alle da ist, auch für diejenigen, die nicht im engeren Sinne religiös sind. Er steht für das Eine, das alle verbindet.

Mich interessiert dieses Eine. Das will ich verstehen. Anders als Anselm von Canterbury, der im 11. Jahrhundert erklärtermaßen glaubte, um zu verstehen, will ich im 21. Jahrhundert verstehen, um eventuell zu glauben. Als einer, der keiner Religionsgemeinschaft zugehört, frage ich mich, was mit Religion gemeint ist und was das mit dem Einen zu tun hat. Auch mich selbst will ich besser verstehen: Warum interessiert mich das alles, wieso fühle ich mich in Gotteshäusern zu Hause, in welcher Hinsicht bin ich vielleicht selbst religiös? Verstehe ich das besser, kann ich auch besser damit umgehen.

Was also ist Religion? Sofern das Wort aus dem lateinischen Verb religere, "zurückbinden", gebildet wurde, handelt es sich um einen Rückbezug. Diese Herleitung ist nicht gesichert, erscheint jedoch plausibel. Seit je bezogen sich Menschen in der Geschichte auf etwas zurück, das in ihren Augen wesentlich war. Was immer das sein mochte, es hatte und hat auch heute noch Konsequenzen für ihr Leben, denn auf dieses Wesentliche achten sie besonders, es gibt ihrem Leben Sinn und Bedeutung. Fragt sich nur, was wesentlich ist.

Allgemein kann das als wesentlich betrachtet werden, ohne das alles nichts ist. Oder eine Nummer kleiner: ohne das ein Leben unmöglich erscheint. Das können aus subjektiver Sicht sehr unterschiedliche Dinge sein, auch sehr diesseitige: etwa die Liebe, insbesondere eine bestimmte Liebe, auch die Familie, sicherlich die eigene, sodann die Arbeit, sofern sie gern getan wird, die Kunst, die am liebsten ausgeübt oder angeschaut wird, die Technik, meist einzelne technische Geräte wie ein Auto oder Smartphone, nicht zuletzt auch das Geld, insofern es Lebensmöglichkeiten verbürgt.

Alle Menschen halten etwas für wesentlich und "binden sich daran zurück", in diesem Sinne sind alle Menschen religiös. Sie finden Heimat in dem, was für sie das Eine ist, unterhalten eine starke Beziehung dazu und richten ihr Leben darauf aus, voller Vertrauen, auf diese Weise richtig zu leben, oft nicht erfreut darüber, wenn andere etwas anderes für wesentlich halten und anders leben.

Und doch sind all diese Dinge im äußersten Fall entbehrlich. Wesentlich für das Leben können sie also nicht sein. Die Liebe ist wunderschön, kann jedoch verloren werden, und das muss nicht das Ende des Lebens sein. Geld ist hilfreich, aber mit der Solidarität anderer kann ein Mensch auch ohne überleben. Erst recht hängt das Leben nicht von Autos oder Smartphones ab. Keineswegs geht es darum, diese Dinge mit Herablassung zu betrachten. Menschen können ihr Leben sehr wohl auch ohne "tiefere Wahrheit" führen, und auch das kann ein erfülltes Leben sein.

Dennoch will ich weiter fragen: Was ist das Wesentliche, das allem zugrundeliegt, ohne das also das Leben, die Liebe und alle Dinge nicht existieren können? Dem ist auf die Spur zu kommen durch Beobachtungen, wie sie beim Tod eines Menschen zu machen sind. Für ihn ist tatsächlich kein Leben mehr möglich. Etwas Wesentliches muss seinen Körper verlassen haben, das zuvor noch in ihm wirksam war. Auf der Intensivstation eines Krankenhauses wird es auf Bildschirmen sichtbar: Die Elektrizität in Hirn und Herz ist mit einem Mal nicht mehr messbar. Nach dem Tod ist mit bloßen Händen spürbar, dass auch keinerlei Wärme mehr im Körper ist. Elektrizität und Wärme sind zwei von vielen bekannten physikalischen Energieformen. Es ist also Energie, die den Körper verlässt. Sie ist das Wesentliche.