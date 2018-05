Eine Kammer in den Katakomben des Marriott Hotels. "Hausdamenbüro" steht an der Tür. Hier arbeitet Brunhilde "Bruni" Rollmann als Hotelschneiderin – seit 28 Jahren.

DIE ZEIT: Frau Rollmann, wie lautet Ihre Berufsbezeichnung?

Brunhilde Rollmann: Seamstress, also Schneiderin.

ZEIT: Trifft das Ihre Arbeit im Hotel?

Rollmann: Ich mache eigentlich alles und nichts, ich bin Haus- und Hofhund, freigängig. Wenn Mitarbeiter im Hotel anfangen, kommen sie alle zu mir. Ich kleide sie ein, ich bestelle die Uniformen. Ich passe sie an, falls jemand dicker oder dünner geworden ist, größer oder kleiner.

ZEIT: Die Mitarbeiter wachsen oder schrumpfen während Ihrer Arbeit?

Rollmann: Natürlich. Die Azubis fangen ja mit 16 an, sie sind meistens drei Jahre hier. Da wachsen sie noch. Und in den ersten Monaten nehmen sie alle ab, sie sind das Laufen nicht gewohnt.

ZEIT: Welche Handbewegung machen Sie am häufigsten?

Rollmann: (bewegt ihre Hände durch die Luft) Die Gardinen abnehmen, waschen, bügeln und wieder aufhängen. Jeden Tag wird in drei Zimmern Grundputz gemacht. Wir haben 278 Zimmer, mit zwei bis fünf Fenstern. Am Tag reinige ich also mindestens sechs Gardinen. Wenn sie schmutzig sind, natürlich auch zwischendurch. Falls mal ein Loch drin ist, repariere ich sie. Ich schneide an der Seite ein Stück ab und nähe sie um.

ZEIT: Nähen Sie auch die Wäsche der Gäste?

Rollmann: Selten. Mal einen kaputten Reißverschluss, einen fehlenden Knopf. Aber wir waschen und bügeln, sieben Tage die Woche. Wenn arabische Gäste da sind, haben wir etwas mehr Arbeit. Die haben meterweise Kleiderschrank zu bügeln.

ZEIT: Was verrät die Kleidung über einen Gast?

Rollmann: Das darf man, glaube ich, nicht schreiben, aber ich hatte mal ein Hemd, da fehlten alle Knöpfe. (lacht) Normal hat er das nicht ausgezogen.

ZEIT: Haben Sie einer Person durch Ihre Arbeit schon mal den Abend gerettet?

Rollmann: Bestimmt. Aber ich mache da kein Aufhebens drum.

ZEIT: Erzählen Sie doch mal.

Rollmann: Ich habe schon vielen Stars die Sakkos gebügelt: Prince, Joe Cocker, Tom Jones. Als ich noch Zimmermädchen war, hat Prince in der Präsidentensuite gewohnt. Der hatte bestimmt 30 Bürsten und viel Kosmetika rumstehen. Ich putzte, hinter mir hat sein Manager alles wieder so hergerichtet, wie es vorher aussah. Und Joe Cocker stand mal in der Tür und guckte mir beim Putzen zu.

ZEIT: Wieso das?

Rollmann: Weiß ich nicht, er hat nichts gesagt. Vielleicht entspannt das ja. Bis vor 20 Jahren hatten die Musiker viel private Wäsche zu waschen. Als Dankeschön gab es manchmal Konzertkarten.

ZEIT: Zum Beispiel?

Rollmann: Von Tina Turners Musikern bekam ich vier Konzertkarten. Ich rief meinen Mann an: "Karl-Werner, du musst ganz schnell zwei Leute besorgen, wir müssen heute Abend noch nach Kiel." Wir haben damals Konzerte von Leuten besucht, von denen hatten wir noch nie gehört. So was dürfen wir aber schon lange nicht mehr annehmen.

ZEIT: Wie sieht es mit Trinkgeld aus?

Rollmann: Ganz selten. Die Amerikaner geben mal ein, zwei Euro, wenn ich ihre gereinigte Wäsche austeile.

ZEIT: Verdienen Sie genug?

Rollmann: Ja. Es könnte aber mehr sein. Im Gastgewerbe wird sowieso nicht übermäßig bezahlt.

ZEIT: Verraten Sie uns, wie viel Sie verdienen?

Rollmann: Ich verdiene 1.600 Euro brutto für vier Tage die Woche.

ZEIT: Sind Sie rententechnisch gut abgesichert?

Rollmann: Das weiß ich noch nicht. Die Rentenversicherung sucht noch nach meiner Akte. Das ist nicht so einfach, wenn man aus Österreich kommt.

ZEIT: Woher genau kommen Sie?

Rollmann: Vom Afritzer See in Kärnten. Ein kleiner Ort, zehn, zwölf Häuser.

ZEIT: Wie sind Sie aufgewachsen?

Rollmann: Mein Vater war Bergmann, meine Mutter Hausfrau. Wir waren vier Kinder, sehr spät kam noch ein fünftes dazu. Meine Mutter musste alles allein machen, mein Vater kam nur freitags nach Hause und fuhr sonntags wieder weg. Mit 15 musste ich bügeln und nähen. Ich bin auf die Haushaltungsschule gegangen. 1970 habe ich angefangen, Schneiderin zu lernen, in einer kleinen Kleiderfabrik in Villach. Das, was sie in Indien heute im großen Stil machen, haben wir mit 60 Frauen gemacht.