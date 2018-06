Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

In Japan kämen wohl nur wenige Leute auf die Idee, sich Sushi nach Hause bringen zu lassen. Man möchte die Ware doch erst mal sehen – und den Mann, der etwas daraus macht. Hierzulande bietet es sich sehr viel eher an. Denn anders als all die Pizzas und Lasagnes, die per Kurier durch die Stadt fahren, werden Sushi nun mal nicht kalt. Außerdem bekommt man sie nicht an jeder Ecke in guter Qualität.

Umso erstaunlicher, dass es einen Lieferdienst für hochwertige Sashimi und Sushi bis vor zwei Jahren in Hamburg nicht gab. Zweifelhafte Asia-Imbisse deckten das Feld eher schlecht als recht ab. Dann stieg die Familie Henssler ins Geschäft ein; und seit ein paar Wochen hat sie auch ernsthafte Konkurrenz.

Der am Marie-Jonas-Platz in Eppendorf eröffnete Sushi Shop wirkt unscheinbar, doch er gehört zu einer französischen Kette, die mittlerweile in 13 Ländern aktiv ist und mit Spitzenköchen kooperiert. Für den Shop spricht, dass er auch kleine Portionen gratis liefert, wenn man im Umkreis von 3,5 Kilometern von der Filiale bestellt. Man muss nicht wie bei Henssler 40 Euro anlegen.

Die zwei Unternehmen beschäftigen eigene Lieferanten, die weniger abgehetzt wirken als die Akkord-Zusteller der großen Lieferdienste. Auch bei der Verpackung möchten sich beide abheben von den gewohnten Ungetümen aus Polystyrol und Alufolie. Hier wie dort ist mattes Schwarz die Farbe der Wahl. Bei Faulpelzen punktet Henssler mit seinen großen Boxen, in denen die Sushi servierfertig arrangiert sind – außer natürlich der Fahrer musste eine Vollbremsung einlegen.

Was diesmal anscheinend nicht der Fall war, darum liegen die "Sashimi des Jahres" bildschön unter diversen Kräutern und Saucen. Die Auswahl bei Henssler ist so riesig, dass man mit solchen Titeln die Neuheiten deklariert. In diesem Fall abgeflämmten Thunfisch mit Kirsch-Teriyaki-Sauce und marinierter Shizokresse. Eine stimmige Verbindung, gerade wenn man es etwas süßlich mag. Das Markenzeichen bei Henssler ist eine cremige Note, die man bei den California Rolls noch deutlicher merkt: viel Mayonnaise, ob mit Trüffel- oder mit Chili-Aroma. Weil die Fläschchen unbeschriftet sind, kommt man leicht durcheinander.

Beim Sushi Shop gibt es Stopfleber zum Reis. © Vanessa Maas für DIE ZEIT

Wäre Steffen Henssler Pizzabäcker, dann würde er sicher mehr Quattro Stagioni als Margherita backen. Man spürt seine Lust am Effekt, am Beinahe-zu-viel. Aber warum nicht, wenn die Grundlage stimmt? Und die heißt hier fast immer: guter Fisch, sehr guter Reis, Könnerschaft beim Formen und Schneiden.

Der Sushi Shop ist ebenfalls breit, aber modischer aufgestellt: Man bekommt Ceviche oder Bowls, dafür praktisch keine warmen Speisen. Die Sushi-Varianten überraschen: Nigiri etwa bekommt man auch mit Mango, Fischsauce und Krebsfleisch oder à la française mit Stopfleber, Feigen und Krokant. Manches wie die Rolle mit paniertem Huhn, Karotten und Rucola schmeckt dann auch etwas sonderbar. Aber alles in allem beeindruckt die Chuzpe, mit der man hier die Vorbilder in viele Richtungen weiterentwickelt.

Am weitesten geht die Kollektion der Drei-Sterne-Köchin Anne-Sophie Pic, die ihre Liebe für Kräuter hier ungebremst ausleben darf. Schön der Doraden-Nigiri mit Salbei- und Melissenpulver. Witzig die Matcha-Ziegenkäse-Maki, bei denen der Reistee-Genmaicha als Knusperhülle zum Einsatz kommt. Genial der mit Kardamom abgeschmeckte Thunfisch, dessen Aromen mit Dill und prickelnden Apfelnoten konkurrieren.

Sind das überhaupt noch Sushi oder französische Reispralinen? Man sollte jedenfalls den Rat befolgen, sie ohne Sojasauce zu essen. So halten es ja auch viele der japanischen Sushi-Meister, die den braunen Dip nur mehr der Tradition wegen dazuservieren. Wundern würde man sich dort wohl über etwas anderes: Mögen die Westler keinen Fisch, oder warum garnieren sie ihn so mächtig, dass man ihn kaum mehr schmeckt?