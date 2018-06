Im Hamburger Tierpark Hagenbeck gibt es ein Terrarium, das liebevoller ausgestattet ist als alle anderen, es ist viel mehr als ein Terrarium, es erzählt vom Lebensraum der indischen Kobras. Aber wie denkt man sich diesen Lebensraum bei Hagenbeck? Man denkt ihn sich als verfallenen Hof eines Hauses, im Hintergrund eine bröckelnde Veranda, davor eine verrottete Rikscha, dazwischen allerlei in Panik verstreutes Hausgerät. Die Schlange (vielleicht sind es auch mehrere) erkennt man nicht sofort, an manchen Tagen erkennt man sie gar nicht, aber man erkennt sofort das Unglück, das hier geschehen ist. Eine ganze Familie muss an ihrem Gift gestorben sein.

Vielleicht schon vor langer Zeit. Der Betrachter fühlt sich in die Rolle eines zufälligen Spaziergängers versetzt, der am Dorfrand auf den verwunschenen Ort trifft und verführt sein könnte, ihn aus Neugierde unachtsam zu erkunden, womit er unweigerlich dem Schicksal der Dahingeschiedenen und dem Gift der eifersüchtig über diesen Ort herrschenden Kobra verfiele. Vielleicht würde er, beim taumelnden Dahinsinken auf das raschelnde Laub, beim letzten Blick aus krampfartig erweiterten Augen, die mumifizierten Leichname seiner Vorgänger erkennen, ihre grässlich abgewinkelten Gliedmaßen und aufgerissenen Münder. Die Kunstlichtsonne über dem Terrarium simuliert eine glühende Mittagshitze, in der die Zeit unter dem Gesetz der ewigen Wiederholung stillzustehen scheint. Ein Schritt, ein Zischen, ein Biss – ein Ächzen, ein Fallen, ein Flattern der Hände über sich verengender Brust – und wieder das Sirren der Hitze – und Schweigen.

Man könnte solche Schauerromantik durchaus für eines Zoos unwürdig erachten, zumal in diesem Fall der wissenschaftliche Unernst des Arrangements noch dadurch betont wird, dass neben der Kobra auch eine Gabunviper das Terrarium bewohnt, die gar nicht nach Asien gehört, sondern in Afrika zu Hause ist und nur wegen ihrer vergleichbaren Giftigkeit in das Szenario des Schreckens gehört. Gleichwohl ist das Konzept bestechend. Weitergedacht, ließe sich als passendes Setting für Kakerlaken eine schmuddelige Einbauküche denken, mit halb geöffneter Besteckschublade und einem Brotkorb, in dem die lieben Kleinen spielen. Für die Schwarze Witwe ließe sich ein Kinderbettchen aufstellen, über das sie ihr Haubennetz spannt; an der Sandbank, auf der sich Krokodile sonnen, könnten ein paar Wäschestücke ausgebreitet liegen, von den Wäscherinnen wären nur mehr die Fußabdrücke im feuchten Sand zu sehen.

Zu jedem Tier gehört eine solche Erzählung, sie steckt wie jedes Vorurteil schon in den Köpfen der Menschen. Zum Deutschen Schäferhund denkt man sich den Schrebergarten und einen jähzornigen Rentner, zum American Staffordshire Terrier den Hooligan oder Vorstadtzuhälter – und leider auch den Stahlkäfig im Wohnzimmer, wie er tatsächlich jüngst nach dem tödlichen Bissunfall in Hannover gefunden wurde. Allerdings gibt es nationale Unterschiede: der American Staffordshire ebenso wie der englische Staffordshire Bullterrier gelten in ihrer Heimat als rührende Kinderaufpasser und werden deshalb auch nanny dogs genannt.

Offenbar entwickelt, was hier als Kampfhund perhorresziert wird, andernorts ganz andere Eigenschaften; wie auch die Gabunviper, die bei Hagenbeck dem Schrecken dient, in Afrika als leckere und ihrer Trägheit halber leicht zu fangende Delikatesse gilt. Der Charakter eines Tieres ist keine kulturunabhängige Konstante, mag es auch schon vor aller Kultur existiert haben. Der Charakter entsteht erst in der menschlichen Vorstellung, das haben sie bei Hagenbeck begriffen.

