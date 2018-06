Tom Wolfe war ein amerikanischer Schriftsteller, der als Baseballspieler begann, als Romancier endete und bevorzugt weiße oder cremeweiße Anzüge trug. Ähnlich wie Truman Capote, mit dem er zwischenzeitlich den New Journalism erfand, ließ er sich gern bei reichen Leuten einladen, um anschließend hässlich über sie zu schreiben. Insofern könnte man ihn auch als den Evelyn Waugh der USA bezeichnen, womit auch der Umstand gewürdigt wäre, dass er wie sein britischer Kollege ein zwar hochbegabter, aber nicht vollendet guter Schriftsteller gewesen ist. Das heißt nicht, dass man seine satirisch glitzernden Porträts der besseren Kreise so ohne Weiteres beiseitewischen könnte; Fegefeuer der Eitelkeiten (1987), sein vielleicht berühmtester Roman, ist zwar nicht in der Art meisterlich wie Thomas Wolfes nachgelassenes Fragment Die Party bei den Jacks – man darf die beiden Fast-Namensvettern sowieso niemals verwechseln –, aber beide Werke stellen doch eine ganz ähnliche Diagnose der absoluten Haltlosigkeit und frivolen Abgehobenheit einer Wohlstandselite, wie sie auch heute wieder zum Unglück der amerikanischen Gesellschaft beiträgt. Thomas Wolfe, geboren 1900, starb 1938; Tom Wolfe, geboren 1931, ist gerade erst gestorben; mehr als fünfzig Jahre liegen zwischen ihren Beobachtungen – und doch gleicht sich das Verhängnis der geschilderten Lebenswelt, man darf darüber ruhig angemessen erschüttert sein. Wolfe hat auch den Universitätscampus schon 2004 in einem Roman (Ich bin Charlotte Simmons) genauso sexistisch-verkommen vorgeführt, wie er dieser Tage in der #MeToo-Debatte öffentlich geworden ist. Wie viele andere Dandys der Literaturgeschichte war er im Grunde ein Moralist, ein tief erschrockenes Kind. Er brauchte die weißen Anzüge, um das blutende Herz zu verbergen. Freilich hat er auch damit kokettiert, ähnlich wie schon der outriert subjektive New Journalism (der seine volle fatale Wirkung erst bei seinen deutschen Nachahmern entfaltete) etwas Kokettes, mit dem Publikum um Betroffenheit Wetteiferndes hatte. In seinem Hass auf die moderne Architektur (Mit dem Bauhaus leben, 1981) zeigte er sogar populistische Züge. Aber alles in allem haben wir Grund, seinen Tod zu beklagen, Wolfes Verzweiflung über die niemals eingelösten, immer verrateten Verheißungen der Moderne war tiefernst.